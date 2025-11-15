Hollywood în vizită la Vatican / Papa Leon duce mesajul păcii dincolo de Biserica Catolică, în lumea seculară

La 28 decembrie 1895, în cafeneaua Grand Cafe din Paris, avea loc premiera primului film cu public plătitor din lume – „Muncitori părăsind fabrica Lumière din Lyon”.

Sunt aproape 130 de ani de atunci, iar sâmbătă dimineața, la Palatul Apostolic al Vaticanului, Papa Leon al XIV-lea a primit zeci de invitați din lumea cinematografiei, de la Hollywood, în special.

Spike Lee, Cate Blanchet, Greta Gerwig, scenariști, regizori au răspuns invitației Ministerului Culturii al Vaticanului, în demersul acestuia de a-și depăși aria de adresare dinspre Biserica Catolică înspre lumea seculară.

„Inimile care bat ale comunităților noastre”

Filmul e „o artă populară în sensul cel mai nobil, destinată tuturor și accesibilă tuturor”.

„Când cinematografia este autentică, ea nu doar consolează, ci provoacă”, le-a spus el starurilor. „Ea formulează întrebările care locuiesc în noi și, uneori, chiar stârnește lacrimi despre care nu știam că avem nevoie să le exprimăm”, a spus acesta, preluat de AP.

În discursul său, Papa Leon a mai vorbit și despre teatre și cinematografe ca instituții de importanță pentru cultură, instituții care se află în declin și a încurajat ca acestea să nu renunțe. Teatrele și cinematografele sunt „inimile care bat ale comunităților noastre, deoarece contribuie la a le face mai umane”.

Frumusețea ca o chemare

Arta ne deschide către ceea ce este posibil, a spus el. Frumusețea nu este o evadare din realitate, ci o chemare.

Cinematografia ne ajută să reflectăm asupra întrebărilor din adâncul inimilor noastre.

Papa Leon devine, prin această întâlnire cu reprezentanții cinematografiei de la Hollywood, urmașul ideologic al Papei Francisc, pentru că și acesta, la rândul său, s-a adresat lumii artistice, în același demers de diseminare a mesajului de pace prin artă, mai ales că Papa Leon este primul papă american din istorie.

Născut la Chicago, acum 70 de ani, Papa Leon a dezvăluit filmele sale preferate: „It’s a Wonderful Life”, „The Sound of Music”, „Ordinary People” și „Life is Beautiful”.

Papa Leon a petrecut timp cu invitații săi și după conferință, semn că-și apreciază invitații și că e impresionat de răspunsul lor la invitație. De notat că acest lucru nu se întâmplă foarte des în cazul audiențelor numeroase.

Spike Lee, printre invitați

La rândul lor, celebritățile invitate au spus că au găsit „inspiratoare” cuvintele Papei Leon.

„A fost o surpriză pentru mine că am fost invitat”, le-a spus Spike Lee reporterilor, pe covorul roșu întins în palat.

În timpul audienței, Lee i-a oferit lui Leo un tricou al echipei sale de baschet preferate, New York Knicks, având numărul 14 și numele lui Leo pe spate. Leo este cunoscut ca fan al echipei Chicago Bulls, dar Lee a spus că i-a explicat papei că Knicks are acum trei jucători proveniți de la alma mater a acestuia, Universitatea Villanova.

Blanchett, la rândul ei, a spus că remarcile papei au fost inspiratoare deoarece el a înțeles rolul crucial pe care cinematografia îl poate juca în depășirea granițelor și în explorarea unor subiecte uneori dificile, într-un mod care nu divide.

„Filmele țin de divertisment, dar înseamnă și includerea vocilor adesea marginalizate și faptul de a nu ne feri de durerea și complexitatea prin care trecem cu toții acum”, a spus ea.

Ea a adăugat că Leo, prin comentariile sale despre experiența de a viziona un film într-o sală întunecată, a înțeles clar rolul cultural important pe care cinematografele îl pot juca.

„A sta în întuneric alături de străini este un mod prin care ne putem reconecta cu ceea ce ne unește, mai degrabă decât cu ceea ce ne desparte”, a spus ea.