Papa Leon își dezvăluie filmele preferate înaintea unui eveniment cinematografic organizat la Vatican

Papa Leon al XIV-lea îmbină credința cu cinematografia în acest weekend, găzduind zeci de actori și regizori la Vatican, în cadrul evenimentului special „World of Cinema”, scrie The New York Times.

Manifestarea, parte a Jubileului Bisericii Romano-Catolice (tradiție celebrată o dată la 25 de ani) urmărește să exploreze modul în care filmul poate promova compasiunea, iertarea și umanitatea.

Printre invitați se numără Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Alison Brie, Dave Franco, precum și regizorii Spike Lee, Judd Apatow, George Miller și Gus Van Sant.

Filmele preferate ale Papei

Într-un videoclip publicat de Variety, Papa Leon a dezvăluit cele patru filme favorite: It’s a Wonderful Life (1946), The Sound of Music (1965), Ordinary People (1980) și Life Is Beautiful (1997).

Fiecare dintre ele reflectă teme precum speranța, reziliența morală și puterea vindecătoare a iubirii, valori pe care Papa le descrie drept „oglinda capacității sufletului uman pentru har”.

Născut la Chicago și ales în luna mai primul papă american, Leon al XIV-lea a arătat un interes deosebit pentru modul în care arta poate construi punți între credință și creativitate.

O tradiție a dialogului

Evenimentul „World of Cinema” continuă inițiativele culturale lansate de Papa Francisc, care în 2024 a invitat comedieni din întreaga lume la Vatican și a susținut proiecte de filme pentru tineri prin fundația Scholas Occurrentes.

Regizorul Martin Scorsese, un colaborator apropiat al fostului pontif, produce în prezent documentarul Aldeas – A New Story, care include ultimul interviu filmat al Papei Francisc, realizat în decembrie 2024 la Vatican.

Recent, Papa Leon al XIV-lea a devenit protagonistul documentarului „Leo from Chicago”, lansat de Vatican News, care urmărește rădăcinile și formarea spirituală a suveranului pontif.

Pe măsură ce Anul Jubiliar continuă până în 2026, implicarea Papei Leon în lumea artistică marchează o nouă încercare de a uni spiritualitatea și arta povestirii sub lumina comună a compasiunii.