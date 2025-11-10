„Leo from Chicago”: Vatican News lansează documentarul despre rădăcinile americane ale papei Leon

La șase luni de la alegerea papei Leon al XIV-lea, Vatican News lansează documentarul „Leo from Chicago”, care dezvăluie povestea personală și profesională a lui Robert Francis Prevost, viitorul pontif. Producția, realizată în colaborare cu Arhidieceza de Chicago și organizația „Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización” (ESNE), explorează rădăcinile americane ale papei, copilăria sa în orașul Dolton, Illinois, și parcursul educațional care l-a pregătit pentru vocația augustiniană.

Filmul adună mărturii ale fraților săi, Louis și John, ale profesorilor, colegilor de studiu, prietenilor și confraților din ordinul augustinian, conturând o imagine completă a formării sale spirituale și intelectuale. Documentarul surprinde de asemenea experiențele sale academice și implicarea în comunitățile și parohiile pe care le-a slujit înainte de alegerea sa ca papă.

„Leo from Chicago” este succesorul documentarului „León de Perú”, lansat în luna iunie a acestui an, care a prezentat activitatea papei în timpul misiunii sale în America Latină. Această producție video este realizată de jurnaliștii Deborah Castellano-Lubov, Salvatore Cernuzio și Felipe Herrera-Espaliat, iar montajul a fost realizat de Jaime Vizcaíno Haro.

Unde poate fi vizionat documentarul

Documentarul va fi disponibil online pe canalul YouTube Vatican News în trei limbi — engleză, italiană și spaniolă — și va fi difuzat de alte instituții media internaționale. În paralel, jurnaliștii acreditați la Sala de presă a Sfântului Scaun vor putea viziona o proiecție în avanpremieră, la Filmoteca Vaticanului, începând cu ora 16:00.

Proiecțiile publice ale documentarului vor continua în mai multe orașe din Italia, în cadrul întâlnirilor dedicate papei Leon: Vicenza și Cremona pe 21 noiembrie, Trento pe 25 noiembrie, Verona pe 1 decembrie, Genova pe 5 decembrie și Cagliari pe 15 decembrie. Evenimentele organizate de Departamentul pentru comunicare al Vaticanului urmăresc să aducă în atenția publicului contribuția papei Leon la viața bisericii și la cooperarea internațională a instituțiilor religioase.