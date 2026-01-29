„Finding Harmony”: Documentarul prin care Regele Charles își expune viziunea asupra viitorului

Documentarul „Finding Harmony: A King’s Vision”, lansat în avanpremieră la Castelul Windsor, ilustrează filosofia ecologistă a regelui. El subliniază că oamenii nu sunt separați de natură, ci fac parte integrantă din aceasta. La finalul filmului, regele Charles subliniază că această conștientizare este esențială pentru a aborda problemele actuale, de la schimbările climatice la inegalitățile sociale, mai scrie AP.

„Suntem natură, nu separați de ea”, afirmă regele, citându-l pe Shakespeare și exprimându-și speranța ca, la finalul vieții sale, această idee să fie mai bine înțeleasă.

„Finding Harmony” și viziunea regală asupra relației om-natură

Conceptul de „armonie” nu este nou pentru regele Charles al III-lea. El a fost introdus în 2010 prin cartea sa „Harmony: A New Way of Looking at Our World”. Documentarul extinde aceste idei, conectându-le cu subiecte precum urbanismul sustenabil, agricultura ecologică, meșteșugurile tradiționale și dialogul interreligios. Iar toate acestea sunt prezentate ca părți interdependente ale unei societăți durabile.

Filmul, narat de actrița Kate Winslet, a avut parte de o premieră pe covor roșu, la care au participat numeroase personalități din domeniul cultural.

Documentarul abordează și momentele în care Charles a fost subiectul deriziunii mediatice. Printre acestea se numărtă inclusiv celebrul interviu din 1986, în care menționa că „vorbește cu plantele”. Conform celor apropiați, aceste critici l-au afectat profund, iar filmul încearcă să evidențieze coerența unei viziuni adesea neînțelese.

„A fost tratat incorect și superficial”, afirmă Ian Skelly, coautor al cărții din 2010. Acesta a subliniat că ideile regelui au fost ironizate înainte de a deveni acceptate pe scară largă.

Regele Charles: o viață dedicată protecției mediului

Charles militează pentru protecția mediului din 1971, când a susținut primul său discurs despre conservare, fiind pe atunci student la Universitatea Cambridge. De atunci, a fondat o afacere de produse bio, a sprijinit construirea unui sat sustenabil în vestul Angliei și a promovat constant politici ecologice. A continuat să facă acest lucru chiar și în perioadele în care acestea nu erau foarte populare.

Ecologistul Tony Juniper consideră că regele se bucură de o credibilitate unică. Practic, el a discutat despre mediu „cu mult înainte ca subiectul să devină o prioritate globală”.

“We are nature ourselves – we are a part of it, not apart from it”. Learn about His Majesty The King’s lifelong commitment to the environment in a new documentary from Prime Video and The King’s Foundation. ‘Finding Harmony: A King’s Vision’, arriving to Prime Video 6th February… pic.twitter.com/aQAtxiQTfg — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) January 1, 2026

Conform analiștilor, filmul reprezintă o strategie de repoziționare a imaginii regelui, după o perioadă marcată de probleme de sănătate, tensiuni familiale și scandaluri legate de Casa Regală. Charles își propune acum să contureze clar moștenirea sa: aceea a unui monarh preocupat de viitorul planetei și de relația dintre om și natură.

Documentarul va fi disponibil în streaming începând cu data de 6 februarie 2026.