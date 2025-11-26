Vatican: Cureaua strânsă a Papei Francisc a adus excedent de 1,6 milioane de euro

Reforma financiară drastică a finanțelor Vaticanului și donațiile generoase la Jubileu au dat primele rezultate tangibile.

Secretariatul pentru Economie a publicat situațiile financiare consolidate ale Vaticanului pentru anul 2024, scrie Il Messaggero.

„Acest rezultat reprezintă o redresare semnificativă față de deficitul de 51,2 milioane de euro înregistrat în anul precedent”, a declarat șeful Secretariatului pentru Economie, Caballero Leto.

Vatican: Deficitul scade cu aproape 50%

Raportul arată o îmbunătățire clară a situației financiare a Vaticanului. Îmbunătățarea generală la Vatican se bazează pe o reducere semnificativă a deficitului, care a scăzut cu aproape 50%, de la 83 de milioane de euro la 44 de milioane de euro.

Acest lucru a fost posibil datorită unei creșteri a veniturilor cu 79 de milioane de euro. Veniturile au provenit în principal din donații și gestionarea spitalelor. De asemenea, progresele înregistrate în gestionarea imobiliară și comercială au contribuit la rezultatele pozitive ale Vaticanului.

Eforturile de control al cheltuielilor au compensat parțial inflația și creșterea costurilor cu personalul. Excluzând spitalele, Sfântul Scaun a înregistrat un excedent de 18,7 milioane de euro în 2024.

Creșterea donațiilor la Vatican

Secretariatul pentru Economie subliniază necesitatea de a interpreta cu prudență aceste date. Îmbunătățirea se datorează în principal creșterii donațiilor și unui impact contabil unic al investițiilor legate de vânzarea investițiilor istorice.

Managerii Sfântului Scaun raportează că tendința ofrandelor în 2024 este un semn încurajător. „După ani de declin, faptul că contribuțiile au înregistrat o creștere dă speranțe pentru o participare reînnoită a credincioșilor și a bisericilor locale la misiunea Sfântului Scaun”, au explicat aceștia.

Vatican: Resurse alocate misiunii apostolice

Raportul prezintă în detaliu cei 393,29 milioane de euro alocați Misiunii Apostolice și Fondurilor Pontificale, excluzând spitalele. Marea majoritate a acestor fonduri, 83%, sunt concentrate în cinci domenii prioritare ale Vaticanului.

Principalul element, reprezentând 37% din total sau 146,40 milioane de euro, este dedicat sprijinirii Bisericilor locale aflate în dificultate. Următoarele domenii de cheltuieli cele mai semnificative sunt cultul și evanghelizarea cu 14%, comunicarea mesajului cu 12%, prezența în lume prin intermediul nunțiarilor apostolici cu 10% și serviciile caritabile cu 10%.

Papa Leon al XIV-lea, optimist privind finanțele

Papa Leon al XIV-lea, care a urcat pe tronul Sfântului Petru în luna mai a acestui an, a moștenit o situație financiară complicată. Acesta s-a declarat întotdeauna optimist și capabil să pună conturile Vaticanului în ordine.

„Nu este criza pe care oamenii au fost induși să o creadă. Reforma inițiată de Francisc, care a luat unele decizii foarte importante, a îmbunătățit cu siguranță situația în comparație cu cea de acum zece ani, dar trebuie să continue”, a spus Papa Leon al XIV-lea.

Robert Prevost, Papa Leon al XIV-lea, a trebuit să adopte o abordare decisivă în evaluarea bugetelor în trecut. El a continuat să acționeze în acest mod în timpul acestor șase luni de pontificat la Vatican.