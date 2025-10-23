Regele Charles și Papa Leon, reuniune privată pe tema protecției mediului

Regele și Papa au părăsit Capela Sixtină după slujba comună de joi și participă la o întâlnire privată în Sala Regia, sala de stat a reședinței papale.

Discuțiile au loc cu lideri ai bisericii și susținători ai cauzelor de protecție a mediului, o temă centrală atât pentru monarhul britanic, cât și pentru Suveranul Pontif.

Înainte de reuniune, Papa Leon a încheiat ceremonia cu o rugăciune: „Dumnezeule, Tată al nostru, Tu ai creat cerul și pământul. Ne-ai făcut după chipul Tău. Învață-ne să vedem mâna Ta în toate lucrările Tale și chipul Tău în toți copiii Tăi”.

Slujba ecumenică, desfășurată în Capela Sixtină, a fost condusă atât de Papa Leon, cât și de arhiepiscopul de York, Stephen Cottrell, al doilea cel mai important ierarh al Bisericii Angliei.

Cei doi au rostit împreună binecuvântarea: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi toți”.

Arhiepiscopul Cottrell conduce temporar Biserica Angliei după demisia lui Justin Welby din funcția de arhiepiscop de Canterbury.