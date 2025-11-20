Papa Leon îndeamnă Biserica italiană să prevină abuzurile sexuale

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat joi clerul catolic italian să-și intensifice eforturile împotriva pedocriminalității. Biserica italiană este acuzată de gestionarea deficitară a abuzurilor sexuale comise asupra minorilor. Suveranul pontif a cerut public dezvoltarea unei „culturi a prevenției”, insistând asupra protejării celor mai vulnerabili.

„Vă îndemn să acordați o grijă specială celor mai mici și celor mai vulnerabili, pentru ca în Biserică să se formeze o cultură a prevenirii oricăror forme de abuz”, a declarat papa în fața episcopilor italieni, la Assisi, citat de Le Figaro.

Papa Leon cere transparență în scandalurile de abuz

Comisia Vaticanului pentru protecția minorilor a criticat, în octombrie, „rezistența culturală considerabilă” a Bisericii italiene în lupta împotriva acestor abuzuri. Spre deosebire de alte state care au inițiat anchete ample, Italia nu a demarat până acum o investigație națională privind pedocriminalitatea în rândul clerului.

4400 de victime din anul 2000 până în prezent

Reacțiile victimelor nu au întârziat. Asociația Rete l’Abuso, principala organizație a victimelor abuzurilor comise de clerici din Italia, și-a exprimat indignarea. Membrii săi acuză Vaticanul că ignoră realitatea gravă din peninsulă. „În Italia nu este nimic de lăudat și ei știu foarte bine acest lucru”, a declarat președintele organizației, Francesco Zanardi. El se referă astfel la lipsa măsurilor reale împotriva acestor abuzuri.

Aproximativ 1106 preoți ar fi comis abuzuri sexuale asupra a aproape 4400 de victime din anul 2000 până în prezent, potrivit raportului asociației, publicat în octombrie. Zanardi spune că, în majoritatea cazurilor, Biserica s-a limitat la a muta preoții suspectați în alte dieceze.

Papa nu a răspuns criticilor

„Totul funcționează la fel de 30 de ani… Singura diferență este că înainte acționau în secret, iar acum o fac la vedere”, a adăugat acesta.

Papa nu a abordat direct criticile asociațiilor de victime, însă a mulțumit episcopilor pentru eforturile depuse, încurajându-i să „își continue angajamentul în favoarea protecției minorilor și a adulților vulnerabili”.

În ultimele luni, el a avut mai multe întâlniri cu persoane agresate de clerici, însă victimele spun că aceste gesturi simbolice nu sunt suficiente și că Biserica italiană are nevoie de măsuri concrete, ferme și transparente pentru a combate abuzurile.