Papa Leon denunță lipsa „de voință politică” în privința schimbărilor climatice

Acest mesaj al Papei american către bisericile din emisfera sudică a fost publicat de Vatican în timp ce acestea se aflau reunite în marja negocierilor ONU privind clima la Belém, Brazilia, potrivit Le Figaro.

În mesaj, Papa descrie regiunea Amazonului ca fiind „un simbol viu al Creației care are nevoie urgentă de protecție”. „Creația strigă prin inundații, secete, furtuni și căldură neobosită”, a declarat Papa. „Una din trei persoane trăiește într-o situație de mare vulnerabilitate la schimbările climatice. Pentru ei, schimbările climatice nu reprezintă o amenințare îndepărtată, iar a le ignora înseamnă a nega umanitatea noastră comună.”

Negocierile, în faza finală

Negocierile ONU privind clima intră în faza finală în această săptămână, țările rămânând divizate în privința unor probleme cheie. „Încă mai este timp pentru a limita încălzirea globală la mai puțin de 1,5°C, dar fereastra de oportunitate se închide”, a avertizat Leon al XIV-lea, apărând Acordul de la Paris.

Acest acord istoric din 2015, din care președintele american Donald Trump a anunțat retragerea Statelor Unite pentru a doua oară, își propune să mențină încălzirea globală „mult sub” 2°C față de nivelurile preindustriale și, dacă este posibil, la 1,5°C. Acordul de la Paris, a susținut Papa, este „cel mai eficient instrument pentru protejarea oamenilor și a planetei”, deplângând în același timp lipsa de efort din partea anumitor lideri, pe care nu i-a numit.

„Ceea ce lipsește este voința politică a unora. O conducere adevărată necesită angajament și sprijin la o scară care să facă cu adevărat diferența”, a subliniat el, subliniind necesitatea unor acțiuni climatice mai puternice pentru a stabili „sisteme economice mai robuste și mai echitabile”. „Să trimitem împreună un semnal clar lumii: națiuni unite și neclintite în spatele Acordului de la Paris și al cooperării climatice”, a insistat el.

De la alegerea sa în luna mai, Papa Leon al XIV-lea, născut la Chicago și care a petrecut aproximativ douăzeci de ani ca misionar în Peru, a îndemnat guvernele să ia decizii mai îndrăznețe în fața schimbărilor climatice.

Papa a cerut o „conversie ecologică”

Luna trecută, la o conferință privind clima de lângă Roma, el a cerut o „conversie ecologică” pentru a ajuta populațiile vulnerabile. Octombrie a marcat a zecea aniversare a enciclicei „Laudato Si’” a Papei Francisc, un manifest climatic de referință care îndeamnă la acțiuni împotriva încălzirii globale cauzate de om.

Simon Stiell, șeful ONU pentru climă, a salutat acest „mesaj puternic” al Papei Leon al XIV-lea. „Cuvintele sale ne încurajează să continuăm să alegem speranța și acțiunea”, a spus el, „pentru a onor umanitatea noastră comună și pentru a sprijini comunitățile din întreaga lume care deja suferă din cauza inundațiilor, secetelor, furtunilor și valurilor de căldură neîncetate ” .