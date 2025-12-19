Papa Leon numește un activist pentru justiție socială în funcția de arhiepiscop de Westminster

Numirea episcopului Moth, în vârstă de 67 de ani, de Arundel și Brighton, în sudul Angliei, este a doua numire a Papei Leon într-o funcție bisericească de rang înalt în această săptămână, la o zi după numirea episcopului pro-imigrație Ronald Hicks ca arhiepiscop de New York, potrivit CNN.

Episcopul Moth, la fel ca omologul său din New York, este cunoscut ca o figură capabilă să medieze între diferite puncte de vedere în interiorul bisericii, demonstrând în același timp un angajament față de învățăturile sociale catolice, în cazul său în domeniile închisorilor și sănătății mintale.

Vorbește în mod regulat despre probleme sociale

Moth este președintele Departamentului pentru Justiție Socială din cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din Anglia și Țara Galilor și vorbește în mod regulat despre probleme sociale, inclusiv criza costului vieții și plafonarea alocației pentru copii. El a salutat eliminarea plafonării, spunând că „familiile numeroase sunt o binecuvântare” și că aceasta a împins multe familii în sărăcie.

În calitate de arhiepiscop de Westminster, Moth va avea un rol important pe scena națională din Anglia și Țara Galilor, prin colaborarea cu guvernul britanic și prin participarea la conferința episcopală din Anglia și Țara Galilor.