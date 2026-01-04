Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o țară independentă

Leon, primul papă american, a cerut, de asemenea, respectarea drepturilor omului și a statului de drept „așa cum sunt consacrate” în constituția Venezuelei, scrie Reuters.

„Nu trebuie să întârziem în a depăși violența și în a porni pe căile dreptății și păcii, garantând totodată suveranitatea țării”, le-a spus papa pelerinilor adunați în Piața Sfântul Petru, în timpul rugăciunii de duminică.

Donald Trump a declarat, sâmbătă, că SUA vor prelua controlul asupra Venezuelei, bogată în petrol, după ce a ordonat un raid pentru capturarea lui Maduro, care se află în prezent într-un centru de detenție din New York, în așteptarea acuzațiilor de trafic de droguri.

Leon, care a criticat unele dintre politicile de dreapta ale lui Trump, l-a îndemnat în decembrie pe președintele SUA să nu îl înlăture pe Maduro folosind forța militară.

„Binele iubitului popor venezuelean trebuie să prevaleze asupra oricărei alte considerații”, a spus pontiful.