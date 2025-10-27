Papa Leon al XIV-lea face un pas de importanță geostrategică uriașă și alege Turcia și Libanul pentru prima sa vizită internațională

Papa Leon al XIV-lea se pregătește pentru prima sa călătorie apostolică internațională din pontificatul său, iar aceasta va fi către Turcia și Liban.

Alegerea Turciei ca primă destinație a primei sale vizite internaționale are o semnificație deosebit de importantă, mai ales în contextul împlinirii a 1700 de ani de la Primul Conciliu de la Niceea, recunoscut în egală măsură de ortodocși și de catolici.

De asemenea, Turcia, fiind o țară majoritar musulmană, prezența Papei Leon aici este o invitație la dialog inter-confesional, într-o țară – punte între Europa și Orientul Mijlociu.

Pe 27 noiembrie, Papa Leon va ateriza pe aeroportul din Ankara, unde se va întâlni cu președintele Recep Tayyip Erdogan, înainte de a se adresa autorităților turce, reprezentanților societății civile și membrilor corpului diplomativ.

La sfârșitul zilei, Sfântul Părinte va zbura către Istanbul, potrivit vaticannews.va.

Întâlnire cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului

În prima sa zi completă în Turcia, vineri, 28 noiembrie, Papa Leon se va întâlni cu episcopi, preoți, diaconi, persoane consacrate și lucrători pastorali la Catedrala Sfântului Duh din Istanbul.

Mai târziu, în cursul dimineții, va vizita azilul de bătrâni al Micilor Surori ale Săracilor.

Sâmbătă, 29 noiembrie, Papa Leon își va începe ziua cu o vizită la Moscheea Sultan Ahmed – celebra „Moschee Albastră”, înainte de a se întâlni în privat cu liderii bisericilor locale și ai comunităților creștine la Biserica Ortodoxă Siriacă Mor Ephrem.

Pe 30 noiembrie, Sfântul Părinte participă la activitățile dedicate sărbătorii Sfântului Andrei – rugăciune la Catedrala Apostolică Armeană, Liturghie Divină la Biserica Patriarhală „Sfântul Gheorghe”, prânz cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului – o întâlnire vitală pentru întărirea dialogului între confesiuni.

Deplasare la Sanctuarul Maicii Domnului din Harissa

După-amiază, Papa Leon zboară în Liban, în cea de-a doua etapă a călătoriei sale, Liban, o țară în care comunitățile creștine sunt fragilizate, o țară vulnerabilizată economic, o țară-simbol pentru conviețuirea inter-confesională din această zonă de lume.

Vizita aici a Papei Leon aduce un mesaj de pace între confesiuni, dialog și sprijin pentru comunitățile creștine.

La Beirut va fi întâmpinat de Președintele Republicii, Președintele Adunării Naționale și Prim-ministrul Libanului.

Apoi, se va adresa autorităților libaneze, reprezentanților societății civile și membrilor corpului diplomatic, în discursul său obișnuit.

Papa Leon are o zi încărcată luni, 1 decembrie, începând cu o vizită la mormântul Sfântului Charbel Maklūf la Mănăstirea Sfântului Maroun din Annaya.

De acolo, se va deplasa la Sanctuarul Maicii Domnului din Harissa, unde se va întâlni cu episcopi, preoți, persoane consacrate și lucrători pastorali.

Dimineața se încheie cu o întâlnire privată cu Patriarhii Catolici la Nunțiatura Apostolică.

Rugăciune în tăcere la locul exploziei din Beirut

În ultima zi a călătoriei apostolice a Papei, marți, 2 decembrie, Sfântul Părinte va vizita personalul și pacienții Spitalului De La Croix din Jal Ed Dib.

Papa Leon va avea apoi ocazia să se roage în tăcere la locul exploziei din portul Beirut, care a avut loc în 2020.

Sfântul Părinte va celebra apoi Sfânta Liturghie, evenimentul major final al călătoriei în Liban.

Papa Leon urmează să plece din Beirut marți după-amiază, cu sosire pe Aeroportul Internațional Fiumicino din Roma la scurt timp după ora 16:00.