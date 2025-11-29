Vaticanul abandonează limba latină și vrea digitalizare completă / Vom avea acces online la biblioteca Vaticanului?

Reformă administrativă majoră anunțată de Vatican, cea mai amplă din ultimele decenii: se schimbă modul de funcționare a Curiei Romane (administrația centrală a Bisericii Catolice), iar una dintre cele mai dure schimbări este renunțarea la limba latină ca limbă de lucru a Vaticanului.

Papa Leon al XIV-lea a semnat două texte normative care vor remodela viața de zi cu zi în interiorul Sfântului Scaun: noul Regulament al Curiei Romane și Regulamentul de Personal.

Textele sunt menite să aducă mai multă ordine, consecvență și management modern într-o „instituție guvernată de obicei și de lege” (thecatholicherald.com).

Digitalizarea completă a Vaticanului

Una dintre cele mai izbitoare schimbări este redactarea documentelor într-o limbă modernă – engleză, italiană, franceză. Oficialii Vaticanului recunosc, în privat, că acest lucru înseamnă, de fapt, abandonarea limbii latine.

Citim, la Articolul 50: „instituțiile curiale își vor redacta în mod normal actele în latină sau într-o altă limbă”, dar, de fapt, se va avea grijă să se asigure că documentele majore destinate publicării sunt traduse în limbile cele mai utilizate.

O altă reformă este digitalizarea completă a Vaticanului prin implementarea unor sisteme IT omologate, organizarea de arhive digitale, protocoale de distrugere a documentelor, înregistrarea digitală a accesului, reguli privind achizițiile.

Se schimbă relația cu credincioșii

Toate actele destinate Papei va trebui să treacă mai întâi prin Secretariatul de Stat, iar documentele cu impact mare trebuie verificate și împărtășite cu dicasterele implicate.

Se schimbă și modul de interacțiune între Vatican și credincioși.

Mai întâi, regulamentul obligă dicasterele (insitutție administrativă locală în cadrul Bisericii Catolice) să citească și să răspundă la scrisorile și plângerile credincioșilor și să consulte direct episcopul local înainte de a decide.

Acest lucru ar putea să nască abuzuri administrative locale și sancțiuni neclare în dieceze.

Temerile noilor reforme

Ca reguli noi pentru personalul Vaticanului, reforma prevede săptămâna lucrătoare de șase zile pe săptămână, program fix, 26 de zile de concediu, monitorizarea concediilor medicale, interdicția angajării rudelor în același birou, conduită morală exemplară, evaluări moderne ale performanței.

Potrivit unor surse din Vatican, unii văd această reformă ca pe o ordine binevenită într-un sistem birocratic greu de gestionat, în timp ce alții se tem de supra-centralizarea puterii în Secretariatul de Stat.