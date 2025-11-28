Papa Leon se întâlnește cu lideri creștini din Orientul Mijlociu pentru a marca 1.700 de ani de la Conciliul de la Niceea

Primul papă american va participa la o ceremonie dedicată aniversării a 1.700 de ani de la Conciliul de la Niceea.

Conciliul a formulat Crezul de la Niceea, folosit și astăzi de majoritatea celor 2,6 miliarde de creștini din lume, relatează Reuters.

Papa Leon și Patriarhul Bartolomeu, împreună la Niceea

Ceremonia de vineri este punctul central al vizitei suveranului pontif în Turcia, țară majoritar musulmană.

Papa Leon, o figură relativ necunoscută pe scena internațională înainte de a deveni papă în luna mai, a sosit joi în Turcia.

La un eveniment alături de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, papa Leon a deplâns faptul că lumea se confruntă cu un număr neobișnuit de mare de conflicte sângeroase.

Călătoriile externe au devenit o componentă majoră a papalității moderne, papii atrăgând atenția internațională prin evenimente la care participă uneori milioane de oameni, prin discursuri de politică externă și prin activități diplomatice.

Papa Leon va călători vineri la Iznik, aflat la 140 km sud-est de Istanbul și cunoscut în trecut sub numele de Niceea, unde părinții Bisericii au formulat Crezul de la Niceea, care rămâne expresia centrală a credinței pentru majoritatea creștinilor de astăzi.

El va fi însoțit de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, precum și de alți lideri creștini din țări precum Turcia, Egipt și Israel.

Creștinii ortodocși și cei catolici s-au separat în timpul Marii Schisme din 1054, dar în ultimele decenii au căutat să construiască relații mai apropiate.

Papa Leon va vizita sâmbătă Moscheea Albastră din Istanbul, fiind prima sa vizită ca papă într-un lăcaș de cult musulman.

Vizită în Liban, pe fondul tensiunilor regionale

Pacea este așteptată să fie tema principală a vizitei papei în Liban, care începe duminică.

Libanul, care are cea mai mare proporție de creștini din Orientul Mijlociu, a fost afectat de extinderea conflictului din Gaza, după ce Israelul și gruparea musulmană șiită Hezbollah au intrat în război.

Liderii din Liban se tem că Israelul își va intensifica atacurile în lunile următoare și speră ca vizita papală să aducă atenție globală asupra situației țării.