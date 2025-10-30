Regele Charles a început procesul de retragere a titlurilor prințului Andrew

Decizia vine după ce publicarea memoriilor Virginiei Giuffre a readus în atenție acuzațiile de agresiune sexuală împotriva fratelui regelui, legate de asocierea sa cu finanțistul condamnat Jeffrey Epstein. Andrew va fi cunoscut de acum înainte ca „Andrew Mountbatten Windsor”, transmite CNN.

Palatul Buckingham a anunțat joi cea mai severă sancțiune împotriva unui membru al familiei regale britanice din ultimii ani, regele Charles al III-lea luând măsuri drastice împotriva fratelui său, prințul Andrew, în încercarea de a pune capăt scandalului care umbărește monarhia de ani de zile.

Palatul Buckingham a anunțat: „Majestatea Sa a inițiat astăzi un proces formal de retragere a titlurilor și onorurilor prințului Andrew. Prințul Andrew va fi cunoscut de acum înainte ca Andrew Mountbatten Windsor”.

Pentru a-i retrage oficial titlul de duce de York, este necesară o lege a Parlamentului, procedură care urmează să fie inițiată.

Regele a mers și mai departe, dispunând evacuarea fratelui său din luxosul conac Royal Lodge, situat în inima Windsor Great Park, lângă Castelul Windsor: „Contractul său de închiriere a Royal Lodge i-a oferit până în prezent protecție legală pentru a continua să locuiască acolo. I s-a trimis o notificare oficială pentru a renunța la contractul de închiriere și se va muta într-o altă locuință privată”.

Andrew se va muta într-o locuință din Sandringham

Conform CNN, Andrew se va muta într-o proprietate din domeniul privat Sandringham, iar „orice locuință viitoare va fi finanțată privat de către regele Charles”.

Decizia vine după ce publicarea memoriilor postume „Nobody’s Girl” ale Virginiei Giuffre a readus în prim-plan acuzațiile împotriva lui Andrew. Giuffre – pe care prințul susține că nu a întâlnit-o niciodată – a afirmat în memoriile sale că Andrew a agresat-o sexual când era adolescentă, în cadrul rețelei de trafic sexual condusă de Jeffrey Epstein.

Scandalul s-a amplificat în ultimele săptămâni din cauza unor noi întrebări legate de modul în care Andrew și-a finanțat stilul de viață luxos, în ciuda faptului că nu mai este membru activ al familiei regale din 2019.

Publicul a aflat săptămâna trecută că prințul a plătit doar 1 milion de dolari pentru Royal Lodge în 2003 și apoi doar o chirie simbolică „dacă i se cere” în fiecare an de atunci, conform contractului său de închiriere – un aranjament considerat extrem de avantajos.

Presiunea publică asupra monarhiei a atins cote alarmante. Luni, regele Charles a fost huiduit de un protestatar care striga „De cât timp știi despre Andrew și Epstein?”, în timp ce făcea o vizită la o catedrală din nord-vestul Angliei.