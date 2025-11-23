Starmer îndeamnă pe oricine are informații despre cazul Epstein să le prezinte. Fostul prinț Andrew a ratat termenul limită stabilit de Congres

Legiuitorii americani l-au criticat pe Andrew pentru ceea ce ei descriu ca „tăcere” în cadrul anchetei lor asupra lui Epstein, după ce acesta nu a răspuns la solicitarea lor de a fi intervievat, scrie Sky News.

Când a fost întrebat despre faptul că Andrew a ratat termenul limită și dacă fostul prinț ar trebui să ajute cazul în orice mod posibil, Keir a declarat, în drum spre summitul G20 din Africa de Sud: „Nu comentez acest caz particular”.

El a adăugat că „un principiu general pe care îl susțin de foarte mult timp este că oricine deține informații relevante în legătură cu acest tip de cazuri ar trebui să furnizeze aceste dovezi celor care au nevoie de ele”.

Andrew nu are obligația legală de a vorbi cu Congresul și a negat întotdeauna cu vehemență orice faptă ilegală.

Aceasta vine în contextul în care Marjorie Taylor Greene, o susținătoare loială a lui Donald Trump, care a devenit ulterior critică a acestuia, a declarat vineri că demisionează din Congres în ianuarie.

Demisia lui Greene a urmat unei certuri publice cu Trump în ultimele luni, când congresmenul l-a criticat pentru poziția sa față de dosarele legate de Epstein, precum și față de politica externă și sănătatea publică.

Membrii Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au solicitat stenogramele cu Andrew în legătură cu „prietenia sa de lungă durată” cu Epstein, finanțatorul pedofil care s-a sinucis într-o închisoare din New York în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual și conspirație.

Andrew, acuzat că se ascunde

Dar, după ce au declarat că nu au primit niciun răspuns, democrații Robert Garcia și Suhas Subramanyam l-au acuzat pe Andrew că se ascunde.

Declarația lor spunea: „Tăcerea lui Andrew Mountbatten Windsor în fața cererii democraților din Comisia de Supraveghere de a depune mărturie spune multe.

Documentele pe care le-am examinat, împreună cu înregistrările publice și mărturia Virginiei Roberts Giuffre, ridică întrebări serioase la care el trebuie să răspundă, dar el continuă să se ascundă.

Munca noastră va continua cu sau fără el și vom trage la răspundere pe oricine a fost implicat în aceste crime, indiferent de averea, statutul sau partidul politic al acestuia. Vom obține dreptate pentru supraviețuitori.”

Aceasta vine după ce Andrew a fost deposedat de titlurile de prinț și duce de York la începutul acestei luni.

El acceptase anterior să renunțe la titlurile sale, dar se aștepta să rămână prinț și să-și păstreze ducatul, înainte de publicarea memoriilor regretatei doamne Giuffre, care l-a acuzat că a agresat-o sexual când era adolescentă – acuzație pe care el o neagă.