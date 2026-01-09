Liderul opoziției spaniole, chemat să depună mărturie într-un dosar cu 230 de morți. Ce spune acum diferă de ce spunea în timpul tragediei

Președintele Partidului Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, este una dintre persoanele chemate să clarifice ce informații erau cunoscute la nivel politic și instituțional și cum au fost transmise între autorități în timpul crizei provocate de fenomenul DANA. Potrivit EFE, liderul opoziției spaniole, care este și deputat, a depus mărturie în calitate de martor.

Sub lupă, comunicările din timpul tragediei

Judecătoarea de caz consideră că nu este „o simplă probabilitate, ci o certitudine” faptul că deputatul PP putea fi informat în timp real despre evoluția situației de către Carlos Mazón, președintele de atunci al guvernului regional din Valencia. Concluzia sa se bazează inclusiv pe declarațiile publice făcute ulterior de Feijóo.

La sfârșitul lunii octombrie 2024, Feijóo declara public că șeful guvernului regional din Valencia l-a informat constant despre gravitatea situației și despre posibilitatea existenței mai multor victime. Într-o declarație de presă, alături de Mazón, Feijóo spunea: „Începând de luni (28 octombrie), m-a informat în timp real. Îmi spunea că situația este foarte complexă, iar de marți mă informa deja că ne temem că ar putea exista mai multe persoane decedate”. Declarațiile sale au devenit relevante în cadrul anchetei penale.

Mesaje care pot lămuri ancheta

În centrul audierii se află mesajele schimbate între Feijóo și Mazón în ziua tragediei, pe care liderul opoziției le-a pus voluntar la dispoziția instanței. Potrivit documentelor din dosar, mesajele sunt analizate pentru a stabili ce informații erau cunoscute la nivel politic, momentul în care acestea au fost primite și dacă ele au influențat deciziile legate de alertele transmise populației și de comunicarea publică.

Ploile care au provocat dezastrul

DANA (depresiune izolată în straturile superioare ale atmosferei), fenomen meteorologic extrem, este caracterizat prin ploi torențiale persistente, care provoacă inundații rapide și devastatoare. La finalul lunii octombrie 2024, un astfel de episod a afectat grav estul Spaniei, în special regiunea Valencia.

Cantitățile foarte mari de precipitații au dus la revărsări de râuri, distrugeri masive și pierderi de vieți omenești. Mai multe localități au fost surprinse de viituri într-un interval scurt de timp, iar bilanțul tragediei a fost de 230 de morți.

Justiția analizează acum dacă alertele către populație au fost transmise la timp, dacă intervențiile de urgență au fost coordonate eficient și dacă deciziile luate în primele ore ale crizei au fost adecvate gravității situației.

Ce spunea atunci și ce susține acum politicianul

La sosirea în Parlamentul Spaniei, vineri dimineața, Feijóo le-a declarat jurnaliștilor că își îndeplinește „absolut liniștit” obligația de a depune mărturie. „Dacă sunt chemat, mă prezint pentru a-mi îndeplini datoria”, a spus liderul opoziției.

În timpul audierii, Feijóo a susținut că nu a fost informat „în timp real” și că a aflat despre situație după ora 20.00, pe 29 octombrie, ziua tragediei. El a adăugat că Guvernul nu l-a informat nici pe 29, nici pe 30, nici pe 31 octombrie. Afirmațiile sale sunt diferite de declarațiile publice din octombrie 2024, când spunea că fusese informat constant despre gravitatea situației și despre riscul unui bilanț mai mare de victime. Deputatul nu avea la momentul respectiv atribuții executive în gestionarea crizei.

Nu a vrut să fie audiat în instanță

Audierea a avut loc prin videoconferință, din biroul lui Feijóo aflat în Congresul Deputaților, la solicitarea acestuia. Judecătoarea care instrumentează cazul, a respins cererea partidului Ciudadanos de a suspenda audierea și de a-l obliga pe liderul opoziției să se prezinte fizic la instanță. Ciudadanos, un partid spaniol aflat în declin politic, participă în acest dosar ca parte a acuzării.

Ancheta este în desfășurare. Principala miză a dosarului rămâne stabilirea responsabilităților în gestionarea crizei care a dus la una dintre cele mai grave tragedii recente din Spania.