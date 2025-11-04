David Beckham înnobilat de Regele Charles: a primit în sfârșit titlul de cavaler după scandalul cu evitarea fiscală

De-a lungul carierei sale, Beckham a câștigat 25 de trofee, a jucat de 115 ori pentru Anglia și a participat la cinci turnee internaționale, rămânând singurul fotbalist britanic care a cucerit titluri în patru țări diferite.

Printre realizările sale se numără șase titluri în Premier League cu Manchester United, FA Cup și triumful în Liga Campionilor 1999, dar și titluri la Real Madrid, LA Galaxy și Paris Saint-Germain.

Beckham a reprezentat Anglia între 1996 și 2009, fiind căpitan în 58 de partide și marcând goluri memorabile, precum cel decisiv împotriva Greciei, care a asigurat participarea Angliei la Cupa Mondială 2002.

David Beckham aștepta de multă vreme onorul

În afara terenului, Beckham a fost ambasador UNICEF din 2005 și, recent, ambasador al King’s Foundation, o organizație educațională înființată de Regele Charles.

Victoria Beckham a proiectat și creat costumul purtat de soțul său la ceremonie, iar ea însăși a impresionat printr-o rochie neagră elegantă, potrivit Daily Mail.

Tot marți, au mai fost onorați de casa regală britanică Kazuo Ishiguro, pentru contribuțiile sale în literatură, și Elaine Paige, pentru muzică și activitatea caritabilă.

David Beckham a fost implicat într-o schemă de evitare fiscală prin compania Ingenious Media, care promova investiții în filme pentru deduceri fiscale. Din cauza acestei asocieri, HMRC a blocat temporar nominalizarea lui la titlul de cavaler.

În 2017, cazul a fost pierdut, iar imaginea sa a avut de suferit, mai ales după ce au apărut e-mailuri în care Beckham își exprima frustrarea că nu a primit onorul, folosind un limbaj dur. După ani de controverse, în 2025, el a fost totuși inclus pe lista Regelui Charles pentru a primi titlul de „Sir”, ca recunoaștere pentru activitatea sa sportivă și caritabilă.