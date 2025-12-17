Președintele Nicușor Dan a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles

„Îi mulțumesc Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru că m-a primit astăzi la Palatul Buckingham”, a scris Nicușor Dan pe X.

Postarea este însoțită de o fotografie în care apare președintele României și monarhul.

Președintele Nicușor Dan se află la Londra, unde are întâlniri cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit și cu lideri ai companiilor britanice.

Ulterior, Dan va merg la Summit-ul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest de la Bruxelles, Belgia. Joi, Nicușor Dan va participa, tot la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.

I thank His Majesty King Charles III for receiving me today at Buckingham Palace. 🇹🇩🇬🇧 pic.twitter.com/JztVvcmCru — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) December 17, 2025