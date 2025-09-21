Regele Charles, întâlnire cu cea mai în vârstă femeie din lume. Ce i-a mărturisit bătrâna monarhului 

Toate fetele erau îndrăgostite de Regele Charles acum 50 de ani, i-a mărturisit Ethel Caterham monarhului. Ethel Caterham a devenit cea mai în vârstă persoană din lume, la 116 ani, în aprilie, după moartea călugăriței braziliene Sister Inah Canabarro Lucas, potrivit Sky News.

Regele Charles s-a întâlnit cu cea mai în vârstă persoană din lume, care i-a spus că își amintește învestirea sa ca Prinț de Wales în urmă cu mai bine de 50 de ani, când „toate fetele erau îndrăgostite de el”.

Ea și-a sărbătorit ziua de naștere în liniște, alături de familie, în luna august, dar a spus că va marca ocazia cum se cuvine dacă regele Charles îi va face o vizită. Acesta i-a îndeplinit dorința și i-a făcut o vizită la azilul din Lightwater, Surrey, joi, imediat după ce și-a luat rămas bun de la președintele american Donald Trump.

Stând de vorbă cu el din fotoliul ei, ea i-a spus: „Îmi amintesc când mama ta te-a încoronat la Castelul Caernarfon. Toate fetele erau îndrăgostite de tine și voiau să se mărite cu tine”.

Regele, în vârstă de 76 de ani, a ridicat sprâncenele, în timp ce una dintre nepoatele lui Caterham, Kate Henderson, a intervenit, spunând: „Ați spus asta și zilele trecute, nu-i așa? Ați spus: «Prințul Charles era atât de chipeș. Toate fetele erau îndrăgostite de el». Un adevărat prinț – și acum rege”.

Doamna Caterham a primit 17 felicitări de ziua ei de la rege și de la mama sa, regina Elisabeta a II-a, de când a împlinit 100 de ani.

În 2023, ea a apărut pe pagina oficială de Instagram a familiei regale, unde a fost filmată în timp ce primea felicitare de ziua ei de 114 ani de la rege.

Când a doborât recordul pentru cea mai în vârstă persoană din lume la începutul acestui an, a primit o scrisoare de felicitare semnată de Majestatea Sa.

Ethel Caterham s-a născut pe 21 august 1909 în Shipton Bellinger, Hampshire, fiind a doua cea mai tânără dintre opt frați. Ea este ultima persoană în viață care a trăit sub domnia lui Edward al VII-lea, care a murit în luna mai a anului următor.

Ethel Caterham a plecat în India pentru a lucra ca au pair pentru o familie de militari la vârsta de 18 ani, revenind trei ani mai târziu. Apoi, în 1931, l-a cunoscut pe soțul ei, Norman, care era locotenent-colonel în armata britanică, la o petrecere. S-au mutat din casa lor din Salisbury în Gibraltar și Hong Kong, unde el era staționat, iar ea a înființat o grădiniță și au crescut două fiice, care au murit înaintea ei. Norman a murit în 1976, în timp ce una dintre surorile ei, Gladys, a trăit până la 104 ani.

Ethel Caterham a condus până la vârsta de 97 de ani, a jucat bridge până după vârsta de 100 de ani și a supraviețuit coronavirusului în 2020, la vârsta de 110 ani.