Povestea tiarei purtate de Kate Middleton la cina de stat de la Windsor, moștenită de la Diana, prințesa de Wales

Creată în 1913, Lady Di a fost nevoită să o returneze tezaurului regal după divorț. În 2015, regina Elisabeta a II-a i-a dăruit-o lui Kate Middleton, prințesa de Wales, care a transformat această bijuterie în preferata ei. Familia regală britanică s-a îmbrăcat de gală miercuri, 17 septembrie, la unul dintre evenimentele vizitei de stat a lui Donald Trump și a soției sale, Melania, notează EL PAIS.

Președintele american și prima doamnă au aterizat în Regatul Unit târziu marți, dar abia a doua zi a început oficial vizita lor de trei zile, care includea recepția regală condusă de prinții de Wales la castelul Windsor. După o procesiune de trăsuri, un prânz și un omagiu privat al soților Trump la mormântul reginei Elisabeta a II-a, la capela St. George, rochiile și tiarele au fost în centrul atenției la banchetul de stat.

Alegerea lui Kate Middleton a devenit subiect de discuție în presă și pe rețelele sociale. Pentru această ocazie, a dorit să-i aducă un omagiu mamei soțului ei, Diana de Wales, purtând una dintre tiarele preferate ale acesteia: Lover’s Knot, cunoscută și ca Tiara nodului îndrăgostiților.

Fiecare piesă vestimentară, broșă, bijuterie sau decorație poartă, de regulă, o semnificație sau un omagiu pentru alți membri ai familiei regale. La această cină de stat, prințesa de Wales nu a dorit doar să o evoce pe Lady Di, ci și să o aibă aproape pe regina Elisabeta a II-a, decedată acum trei ani, purtând cerceii ovali cu ciorchine și mai multe decorații victoriene.

A fost creată în 1913

Nu este prima dată când soția moștenitorului tronului poartă tiara Lover’s Knot — probabil nici ultima, pentru că este una dintre preferatele sale. Formată din 19 arcuri de diamante împodobite cu 39 de perle, bijuteria este una dintre cele mai spectaculoase piese din tezaurul regal britanic. Originile ei duc la începutul secolului XX.

A fost creată de casa Garrad în 1913, la comanda reginei Maria de Teck. Potrivit site-ului specializat The Court Jeweller, această tiară este o copie a uneia pe care regina o admira de multă vreme: Cambridge Lover’s Knot, realizată în 1818. A fost un cadou de nuntă pentru cel de-al șaptelea fiu al regelui George al III-lea, căsătorit cu prințesa germană Augusta de Hesse-Kassel.

Tiara Lover’s Knot, preferata femeilor din familia regală

Prințesa Augusta a purtat-o frecvent și a fost pictată cu ea în 1902, la celebrarea încoronării vărului ei, regele Edward al VII-lea. Augusta a murit în 1916, iar tiara a fost moștenită de ducesa Jutta de Mecklenburg-Strelitz. Între timp, regina Maria de Teck comandase deja replica, neavând posibilitatea să cumpere sau să moștenească originalul.

De la crearea ei în 1913, Lover’s Knot a devenit una dintre piesele preferate ale femeilor din familia regală britanică. De-a lungul timpului a suferit modificări, adaptându-se gusturilor fiecărei deținătoare și fiecărei epoci. De exemplu, arcurile de diamante nu mai sunt încoronate de perle în formă de pară, ci de diamante.

Singura tiară regală purtată de Diana

Regina Elisabeta a II-a a primit această tiară în 1953, odată cu încoronarea, după ce a moștenit bijuteriile reginei Maria. A folosit-o prima dată în timpul turneului de încoronare în Commonwealth. Mai târziu, a ales-o pentru premiera filmului Dunkerque, în 1958, la Leicester Square (Londra). Însă, după ani de neutilizare, piesa a trecut în alte mâini.

Când prințesa Diana de Wales a intrat oficial în familia regală, prin căsătoria cu prințul Charles, monarhul a decis să i-o cedeze ca împrumut pe termen lung. A fost singura tiară regală pe care Lady Di a purtat-o în viață. A mai folosit și tiara Spencer, pe care a împrumutat-o de la mama sa, dar aceasta nu făcea parte din tezaurul regal.

Piesa a fost păstrată după divorțul Dianei până în 2015

După divorțul de actualul monarh, Diana a trebuit să returneze Lover’s Knot. Timp de ani întregi, piesa a fost păstrată și nu a mai fost folosită în niciun angajament oficial până când, în 2015, Elisabeta a II-a a decis să i-o încredințeze lui Kate Middleton, căsătorită de patru ani cu nepotul ei, prințul William.

Kate a purtat-o public pentru prima dată la recepția diplomatică anuală din acel an. Din acel moment, tiara a devenit una dintre cele mai des purtate bijuterii de către actuala prințesă — de cel puțin 10 ori — la recepții, banchete și alte evenimente. Numai în 2025 a ales această tiară de două ori: în iulie, la vizita președintelui francez Emmanuel Macron și a soției sale, Brigitte, și aseară, la cina cu soții Trump, când a combinat-o cu o rochie ivoire de inspirație nupțială și un mantou din dantelă florală creat de designerul Phillipa Lepley.