Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”

Prințul William a fost auzit spunându-i lui Donald Trump în fața Regelui că „acesta este tatăl meu”, potrivit Sky News. Soția sa, Kate, i-a zâmbit larg lui Donald Trump în timp ce și-au dat mâna la Castelul Windsor.

Înainte de a-i conduce pe oaspeți la intrarea în castel acolo unde așteptau Regele și Regina, Prințul și Prințesa de Wales au discutat cu Trump și soția lui, Melania. Cei patru au mers pe gazon, iar Trump a ținut-o de mână pe Melania pe tot parcursul evenimentului.

Regele și Regina i-au salutat apoi pe membrii familiei Trump. Regele și Donald Trump au discutat amical, președintele punându-și și mâna pe brațul lui Charles în timp ce se salutau. Ulterior, Donald Trump a fost plimbat cu trăsura pe domeniul regal. El a inspectat trupele și a salutat Garda de Onoare. Apoi, Trump va lua prânzul cu Familia Regală.

Programul de miercuri mai include vizitarea unei expoziții din Colecția Regală, depunerea unei coroane la mormântul Reginei Elisabeta a II-a de la Capela Sfântul Gheorghe și prezența la un spectacol aerian. Evenimentul se va încheia cu un banchet oficial în St George’s Hall.

Donald Trump a ajuns marți seară în Marea Britanie. Vizita se va încheia joi, atunci când Trump se va întâlni cu premierul britanic.