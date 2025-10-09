Prințesa de Wales îndeamnă părinții să lase telefoanele deoparte pentru a combate izolarea socială

Prințesa de Wales, Kate, îi îndeamnă pe părinți să lase telefoanele deoparte pentru a combate izolarea socială. Ea a colaborat cu un cercetător pentru a redacta un eseu prin care evidențiază efectele negative ale tehnologiei asupra interacțiunii umane.

Prințesa de Wales, Kate, le-a transmis părinților un mesaj simplu, dar ferm: „Vă rog să puneți telefonul jos”, avertizând că dependența de tehnologie contribuie la o „epidemie de deconectare” care afectează relațiile de familie, potrivit AP.

Într-un eseu publicat pe site-ul unui centrul regal dedicat copiilor, Kate a colaborat cu cercetătorul Robert Waldinger, directorul Studiului Harvard privind Dezvoltarea Adulților, pentru a evidenția efectele negative ale tehnologiei asupra interacțiunii umane.

„Stăm împreună în aceeași cameră, în timp ce mințile noastre sunt împrăștiate pe zeci de aplicații, notificări și fluxuri. Suntem prezenți fizic, dar absenți mental”, transmit autorii.

Prințesa, care a făcut din dezvoltarea timpurie a copiilor o cauză prioritară, a subliniat importanța relațiilor apropiate și a conexiunii autentice în familie.

„Privește-i în ochi pe oamenii la care ții și fii acolo pe deplin – pentru că acolo începe dragostea”, se arată în mesajul semnat de Kate și Waldinger.

Prințesa de Wales sugerează ca părinții ar trebui să reducă drastic timpul petrecut cu telefonul.