Prima pagină » Știri externe » Ministrul de Externe din Rusia îi amenință pe aliații Ucrainei: răspunsul rușilor ar fi devastator

Ministrul de Externe din Rusia îi amenință pe aliații Ucrainei: răspunsul rușilor ar fi devastator

Ministrul de Externe din Rusia, Sergei Lavrov, i-a amenințat din nou pe aliații Ucrainei.Trupele europene din Ucraina ar fi o țintă legitimă, iar răspunsul rușilor ar fi devastator, a spus Lavrov.
Ministrul de Externe din Rusia îi amenință pe aliații Ucrainei: răspunsul rușilor ar fi devastator
Petru Mazilu
28 dec. 2025, 10:06, Politic

Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, i-a avertizat din nou pe aliații Ucrainei în ceea ce privește desfășurarea de forțe în țară în cazul unui acord de pace.

În declarațiile transmise agenției de știri de stat TASS, el a spus că un astfel de contingent ar fi o țintă legitimă, potrivit Sky News.

Fără a oferi dovezi, el i-a acuzat pe politicienii europeni că sunt conduși de „ambiții” în relațiile lor cu Kievul și că ignoră dorințele poporului Ucrainei și ale propriilor popoare.

Lavrov a mai spus că Rusia nu intenționează să atace alte țări.

„Repet încă o dată, nu este nevoie să ne temem că Rusia va ataca pe cineva”, a declarat șeful diplomației ruse.

El i-a amenințat pe europeni adăugat că răspunsul Rusiei ar fi devastator în cazul apariției unor contingente străine în Europa.

Rusia și-a exprimat în repetate rânduri poziția împotriva oricărei prezențe militare europene în Ucraina.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Singura zodie binecuvântată de rune în 2026. Mihai Voropchievici: „Este un an greu pentru multe zodii”
Gandul
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
Libertatea
Ai mâncat salată de boeuf din Mega Image? Din ce este făcută, de fapt
CSID
Test drive cu Hyundai Staria: mașina care sfidează moda SUV-urilor
Promotor