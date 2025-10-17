Regele Charles ar putea să-i retragă Prințului Andrew titlul de Duce de York

Regele Charles ar lua în considerare posibilitatea de a-l priva pe Prințul Andrew de titlul de Duce de York, în contextul în care Palatul Buckingham ar fi ajuns la un „punct critic” din cauza controverselor continue care îl vizează pe acesta, scrie Independent.

Se pare că monarhul evaluează mai multe opțiuni pentru a distanța oficial Casa Regală de Andrew, al cărui nume a fost asociat în repetate rânduri cu scandaluri și controverse internaționale.

Palatul analizează o măsură majoră împotriva Prințului Andrew

Potrivit publicației The Times, regele Charles „ia în considerare toate opțiunile”, inclusiv retragerea titlului ducal sau excluderea lui Andrew din Ordinul Jartierei (Order of the Garter).

O astfel de decizie ar necesita o lege adoptată de Parlament, însă ar avea sprijin politic și public dacă ar fi susținută de rege.

Surse din cadrul palatului au vorbit despre „îngrijorare” și „anxietate” privind recentele legături ale lui Andrew, sperând că acesta își va ceda voluntar titlurile pentru a proteja imaginea monarhiei.

Noi controverse privind legăturile cu Epstein și oficiali chinezi

Atenția publică asupra Prințului Andrew a fost reînnoită după reapariția informațiilor despre relația sa cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein și despre întâlnirile sale cu Cai Qi, un oficial de rang înalt al Partidului Comunist Chinez implicat într-un scandal de spionaj din Marea Britanie.

Andrew s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu Cai între 2018 și 2019, perioadă în care doi cetățeni britanici au fost acuzați că spionează pentru Beijing.

Procuratura Coroanei a renunțat ulterior la acuzații, invocând lipsa probelor.

Memoriile Virginiei Giuffre aduc noi acuzații

Controversa s-a amplificat în această săptămână, odată cu publicarea unui fragment din memoriile postume ale Virginiei Giuffre, Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, în care aceasta descrie presupusele ei întâlniri cu Prințul Andrew.

Giuffre, care a ajuns la o înțelegere în procesul de agresiune sexuală intentat împotriva sa în 2022, l-a descris pe duce drept „amabil, dar arogant”.

Sprijin public pentru retragerea titlului

Opinia publică pare să fie în acord cu poziția suveranului.

Un sondaj YouGov realizat în această vară a arătat că 67% dintre respondenți susțin retragerea titlului de Duce de York.

Dacă decizia va fi pusă în aplicare, aceasta ar reprezenta cea mai fermă măsură luată de Casa Regală împotriva prințului de la momentul în care regina Elisabeta a II-a i-a retras atribuțiile oficiale, în 2019.