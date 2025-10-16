Prințul Andrew credea că „a face sex cu mine era dreptul său din naștere”, susține Virginia Giuffre

Într-o carte postumă, Nobody’s Girl, Virginia Giuffre detaliază presupusele sale relații sexuale cu ducele de York când avea 17 ani, care au fost raportate anterior.

Prințul Andrew a negat întotdeauna acuzațiile.

Ea descrie, de asemenea, manipularea sa de către Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual, și Ghislaine Maxwell, care a fost închisă pentru recrutarea de fete tinere pentru Epstein.

În extrase publicate în The Guardian și The Times, Virginia Giuffre a declarat că a fost prezentată lui Andrew în martie 2001, în timp ce se afla la casa lui Maxwell din apropierea Hyde Park, Londra.

Ea a scris: „Maxwell m-a trezit în dimineața aceea anunțându-mă cu o voce cântată: «Ridică-te din pat, somnoroaso!» Era o zi specială, mi-a spus ea. La fel ca Cenușăreasa, urma să întâlnesc un prinț chipeș!”

Ea a adăugat că, atunci când l-a întâlnit pe Andrew, acesta a ghicit corect că avea 17 ani și i-a spus: „Fiicele mele sunt puțin mai mici decât tine”.

Virginia Giuffre a dorit să facă o fotografie a întâlnirii. Această imagine, în care el apare cu brațul în jurul lui Giuffre, a devenit celebră. Ducele a susținut ulterior că fotografia a fost modificată.

15.000 de dolari, prețul serviciilor pentru „Randy Andy”

Virginia Giuffre a scris în memoriile sale despre vizita la un club de noapte împreună cu Andrew: „Era un dansator cam neîndemânatic și îmi amintesc că transpira abundent”. Această afirmație a fost negată cu vehemență de Andrew, care a declarat într-un interviu acordat în 2019 pentru Newsnight că suferea de o afecțiune care îl împiedica să transpire.

Când s-au întors acasă, Virginia Giuffre a afirmat în memoriile sale că i-a pregătit lui Andrew o baie înainte de a întreține relații sexuale.

„Era destul de prietenos, dar totuși se simțea îndreptățit – de parcă ar fi crezut că a face sex cu mine era dreptul lui din naștere”, a scris ea. Ea a adăugat: „Din câte îmi amintesc, totul a durat mai puțin de jumătate de oră”.

Ea a scris că Epstein i-a plătit 15.000 de dolari pentru „serviciile oferite bărbatului pe care tabloidele îl numeau «Randy Andy»”.

Memoriile includ alte două presupuse întâlniri sexuale cu ducele, inclusiv una la New York o lună mai târziu și una pe insula privată a lui Epstein din Insulele Virgine Americane, când ea avea aproximativ 18 ani. Extrasul descrie cea din urmă întâlnire ca o „orgie” cu „aproximativ alte opt fete tinere” care „păreau să aibă sub 18 ani”.

Acuzațiile, negate constant de către Andrew

În interviul acordat în 2019 pentru Newsnight, Andrew a negat acuzațiile că ar fi avut relații sexuale cu Virginia Giuffre. În 2022, Andrew și Virginia Giuffre au ajuns la o înțelegere extrajudiciară în procesul civil intentat de aceasta împotriva lui pentru agresiune sexuală.

El a declarat: „Vă pot spune categoric că acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Nu-mi amintesc să fi întâlnit vreodată această doamnă, absolut deloc”.

El a spus că presupusa întâlnire din 2001 nu a avut loc, deoarece a petrecut ziua cu fiica sa, prințesa Beatrice, ducând-o la Pizza Express în Woking pentru o petrecere.

În septembrie, s-a aflat că fosta soție a lui Andrew îl numise pe Epstein „prieten suprem” într-un e-mail. Sarah, ducesă de York, îi scrisese o scuză infractorului sexual pentru că îl renegase în mass-media. Purtătorul ei de cuvânt a declarat că mesajul fusese scris deoarece acesta amenințase că o va da în judecată pentru calomnie. Ducesa a fost exclusă din mai multe organizații caritabile pe care le patrona.

Peter Mandelson a fost, de asemenea, demis recent de Sir Keir Starmer după ce s-a descoperit că ambasadorul britanic în SUA îi trimisese mesaje lui Epstein, numindu-l „cel mai bun prieten al meu”, după ce acesta fusese încarcerat în așteptarea procesului pentru trafic sexual.

Ducele de York a fost contactat pentru a comenta ultimele acuzații din cartea Virginiei Giuffre, în timp ce Palatul Buckingham a refuzat să comenteze.