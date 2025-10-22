Prima pagină » Social » Antipa Acoustic – Muzeul care se ascultă: Cum se schimbă o vizită la Muzeul Grigore Antipa cu o nouă experiență audio

Antipa Acoustic – Muzeul care se ascultă: Cum se schimbă o vizită la Muzeul Grigore Antipa cu o nouă experiență audio

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București lansează „Antipa Acoustic”, un proiect care transformă vizita într-o călătorie auditivă prin natură, aducând la viață dioramele prin peisaje sonore dedicate diferitelor bioregiuni ale lumii.
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA/MEDIAFAX FOTO
Rareș Mustață
22 oct. 2025, 13:54, Social

Vizitatorii Muzeului „Grigore Antipa” pot trăi, începând din această lună, o experiență inedită: să asculte muzeul.

Proiectul cultural „Antipa Acoustic” transformă expoziția permanentă într-un spațiu multisenzorial, unde sunetele naturii, cântecul păsărilor, chemarea mamiferelor, foșnetul frunzelor sau vuietul mării, completează imaginile dioramelor.

Sistemul audio performant și aplicația web interactivă le permit vizitatorilor să descopere diferitele ecosisteme ale planetei într-un mod nou și captivant.

Peisajele sonore au fost realizate cu ajutorul specialiștilor în acustică, artiștilor sonori și cercetătorilor, pentru a reda cât mai fidel mediile naturale expuse în muzeu.

Un element esențial al proiectului îl reprezintă componenta de accesibilitate: persoanele cu deficiențe de vedere pot „auzi” muzeul, beneficiind de o experiență completă, bazată pe sunete și ghidaje audio.

„La Antipa, accesibilitatea înseamnă mai mult decât adaptare, înseamnă empatie, curiozitate și dorința sinceră de a aduce știința mai aproape de oameni. De peste un deceniu investim în programe care le permit tuturor să se bucure de natură și de cunoaștere”, a declarat Dr. Luis Ovidiu Popa, directorul general al muzeului.

Prin „Antipa Acoustic”, instituția își propune să reconstruiască legătura emoțională dintre oameni și natură, oferind o perspectivă contemporană, educativă și profundă asupra lumii vii.

Proiectul este realizat de Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), aplicația web fiind dezvoltată de Collider Visuals.