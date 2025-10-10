STATISTICĂ INS despre comerțul internațional cu bunuri: România are deficit față de 2024

Potrivit INS, în luna august 2025, exporturile FOB au însumat 6777,1 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 9382,0 milioane euro, rezultând un deficit de 2604,9 milioane euro.

Faţă de luna august 2024, exporturile din luna august 2025 au crescut cu 3,6%, iar importurile au scăzut cu 0,5%. În perioada 1.I-31.VIII 2025, exporturile FOB au însumat 63338,4 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 85284,3 milioane euro. În perioada 1.I-31.VIII 2025, exporturile au crescut cu 3,6%, iar importurile au crescut cu 3,9%, comparativ cu perioada 1.I-31.VIII 2024.

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-31.VIII 2025 a fost de 21945,9 milioane euro, mai mare cu 1024,9 milioane euro (+4,9%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.VIII 2024.

În perioada 1.I-31.VIII 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,3% la export şi 36,2% la import) şi alte produse manufacturate1) (27,2% la export şi 28,3% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-31.VIII 2025 a fost de 45268,0 milioane euro la expedieri şi de 61287,0 milioane euro la introduceri, reprezentând 71,5% din total exporturi şi 71,9% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-31.VIII 2025 a fost de 18070,4 milioane euro la exporturi şi de 23997,3 milioane euro la importuri, reprezentând 28,5% din total exporturi şi 28,1% din total importuri.

Date detaliate pentru luna august și perioada 1.I-31.VIII 2025 vor fi prezentate în Buletinul Statistic de Comerţ Internaţional, pe 19 noiembrie, a precizat INS.