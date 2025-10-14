Creștere uriașă pentru Temu: Compania chineză și-a dublat profiturile în UE

Acestea au crescut cu 171% în cele 12 luni până în decembrie 2024, comparativ cu 44,1 milioane de dolari în anul precedent, deoarece cumpărătorii au profitat de produsele ieftine, care sunt promovate pe scară largă pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, compania a plătit doar 18 milioane de dolari impozit pe profit, dintre care aproape 3 milioane de dolari au reprezentat un impozit suplimentar obligatoriu, introdus la sfârșitul anului 2023, după ce UE a semnat o cotă minimă globală de impozitare pentru companiile mari.

Conturile depuse pentru grupul-mamă al grupului din UE, Whaleco Technology, cu sediul în Irlanda, arată, de asemenea, că veniturile au crescut la 1,7 miliarde de dolari, comparativ cu 758 de milioane de dolari în anul precedent, înainte de noile controale asupra retailerului super-budget.

Documente separate arată că Temu are acum peste 115 milioane de clienți în întreaga UE – echivalentul a peste un sfert din populație.

Creșterea vânzărilor are loc înainte de măsurile luate de UE pentru a elimina o lacună legală care permite pachetelor în valoare mai mică de 150 de euro să evite taxele vamale și unele controale la frontieră.

Anul trecut, 4,6 miliarde de colete cu valoare mică au intrat în UE, echivalentul a 12 milioane pe zi, de trei ori mai mult decât în 2022. Peste 91% din coletele cu o valoare mai mică de 150 EUR au provenit din China, unde Temu și o altă companie de vânzări low-cost, Shein își fabrică și expediază majoritatea bunurilor.

Cu toate acestea, controalele au început să fie înăsprite în iulie anul acesta, iar taxele vamale sunt așteptate să fie aplicate începând cu 2028.