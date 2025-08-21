Tesla este investigată pentru raportarea cu mari întârzieri a accidentelor survenite pe pilot automat

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a deschis o anchetă de tip audit query – o verificare administrativă prin care agenția analizează respectarea obligațiilor de raportare – împotriva Tesla Inc., după ce a descoperit întârzieri majore în transmiterea rapoartelor privind accidentele în care au fost implicate vehiculele sale echipate cu sisteme avansate de asistență la condus.

Potrivit documentelor publicate joi pe site-ul agenției, citate de Bloomberg, Tesla a depus mai multe rapoarte „după câteva luni sau chiar mai mult” de la producerea incidentelor, deși companiile sunt obligate prin ordin federal să transmită aceste date în termen de una, cel mult cinci zile de la notificarea accidentului.

Mai multe investigații legate de tehnologia Tesla de conducere asistată

„Întârzierile au fost cauzate de o problemă cu sistemul de colectare a datelor al Tesla, care, potrivit companiei, a fost remediată”, a precizat NHTSA. Biroul de Investigații analizează acum cauzele acestor raportări tardive și măsurile de prevenire a unor situații similare.

Ancheta se adaugă altor investigații în curs. Din octombrie, NHTSA examinează patru coliziuni, dintre care una fatală, produse în condiții de vizibilitate redusă cu sistemul Full Self-Driving, o verificare ce vizează 2,4 milioane de vehicule. Full Self-Driving, sistemul avansat de asistență la condus dezvoltat de Tesla, aflat în faza de testare pe scară largă, automatizează unele manevre, dar necesită supravegherea constantă a șoferului.

În ianuarie, a fost deschis un alt dosar privind 2,6 milioane de autoturisme Tesla echipate cu funcția de remote movement, care permite deplasarea vehiculului de la distanță prin aplicația mobilă, după mai multe rapoarte de accidente în timpul utilizării acesteia. Agenția monitorizează și lansarea serviciului de robotaxi Tesla în Austin – Texas și a cerut companiei să clarifice dacă vehiculele pot fi controlate de la distanță de angajați.

Schimbare de reguli care avantajează Tesla

Între timp, o modificare recentă a regulilor la Washington reduce obligațiile companiilor de a raporta accidentele minore implicând sisteme de asistență la condus de nivel 2, precum precum Autopilot sau Full Self-Driving de la Tesla. Cum Tesla este responsabilă pentru circa 86% din astfel de cazuri raportate până acum, schimbarea îi este favorabilă, permițându-i să transmită mai puține incidente către autorități și să aibă astfel o expunere publică mai redusă, ceea ce a stârnit critici privind transparența și siguranța rutieră.