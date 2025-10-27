Pleacă Musk de la Tesla? Pachetul de 1 trilion de dolari este decisiv

Președinta Consiliului de Administrație al Tesla, Robyn Denholm, le-a cerut luni acționarilor să voteze pentru pachetul salarial al CEO-ului Elon Musk, evaluat la aproape 1 trilion de dolari, înaintea adunării anuale a companiei din 6 noiembrie.

Viitorul Tesla se sprijină pe Musk

Responsabilii Tesla spun că Musk rămâne esențial pentru direcția viitoare a companiei, aflată într-o tranziție majoră către tehnologii avansate. Conducerea autonomă Full Self Driving (un software care urmărește să permită mașinilor să circule singure, fără intervenția șoferului) și programul de roboți umanoizi Optimus sunt considerați cei doi piloni de creștere pe termen lung.

„Fără Elon, Tesla ar putea pierde semnificativ din valoare, deoarece compania noastră s-ar putea să nu mai fie evaluată pentru ceea ce ne propunem să devenim”, a avertizat șefa boardului Tesla, citată de CNBC. Ea a transmis că viziunea lui Musk este o componentă a valorii percepute de investitori.

Control pentru viitoarea „armată de roboți”

Pachetul salarial, prezentat în septembrie, include 12 tranșe de acțiuni acordate exclusiv condiționat de atingerea unor obiective financiare și operaționale foarte ambițioase. În cazul în care Tesla reușește să bifeze aceste repere, Musk ar primi peste 423 de milioane de acțiuni suplimentare, consolidându-și influența în deciziile strategice ale companiei.

Musk a declarat în repetate rânduri că dorește o putere de vot mai mare, în special în contextul extinderii programului Optimus: „Nu mă simt confortabil să construiesc această armată de roboți dacă nu am cel puțin o influență puternică”.

Acționari și activiști împotriva pachetului

Inițiativa a atras nemulțumiri din partea unor grupuri de acționari, sindicate și activiști, care au lansat site-ul Take Back Tesla pentru a mobiliza opoziția față de pachet. Contestatarii argumentează că poziționările publice recente ale lui Musk, inclusiv asocierea cu mișcări politice de dreapta și promovarea teoriilor conspirației, au deteriorat imaginea brandului și nu ar trebui „răsplătite” cu un pachet salarial fără precedent. De asemenea, firma de consultanță ISS a recomandat acționarilor să respingă propunerea.

Deznodământul votului va clarifica nu doar viitorul remunerației lui Musk, ci și proporția în care Tesla își leagă destinele de cel mai vizibil lider din industria tehnologiei auto: „Dacă nu reușim să-l motivăm pe Elon să obțină lucruri mărețe printr-un plan echitabil bazat pe performanță, riscăm ca Tesla să piardă timpul, talentul și viziunea sa”, a subliniat Robyn Denholm.

Tesla a raportat recent rezultate financiare mixte: veniturile au crescut cu 12% în trimestrul al treilea, însă profitul nu a atins așteptările analiștilor. Respingerea pachetului ar putea pune și mai multe dubii asupra viitorului companiei.

Votul asupra planului de remunerație se încheie pe 5 noiembrie, la 23:59 în SUA (Coasta de Est).