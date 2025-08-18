Tesla reduce masiv ratele leasingului în Marea Britanie. Urmează ”câteva trimestre dificile”

În încercarea de a stimula cererea aflată în cădere liberă, producătorul american de vehicule electrice Tesla a redus puternic costurile lunare de leasing pentru șoferii britanici.

Potrivit CNBC, compania lui Elon Musk a oferit companiilor de leasing reduceri de până la 40%, invocând inclusiv lipsa spațiilor de stocare pentru vehiculele nevândute.

Concret, un Model 3 poate fi obținut acum pentru aproximativ 252 euro/lună, la care se adaugă TVA, față de 600 – 700 de euro anul trecut, în timp ce Model Y pornește de la 377 euro/lună, fără TVA.

Deși prețurile de listă nu au fost scăzute oficial, Tesla a introdus oferte de finanțare cu dobândă zero, ceea ce reprezintă un cost estimat de aproximativ 6.000 de euro pentru fiecare mașină de 40.000 de euro, pe o perioadă de trei ani.

„Prin aceste pachete financiare, Tesla evită să compromită valoarea mărcii, dar reușește să își reducă stocurile acumulate”, notează analiști citați de CNBC.

Tesla pierde teren în fața rivalilor chinezi

Tesla a vândut în Marea Britanie, în iulie, doar 987 de mașini, o scădere de aproape 60% față de cele 2.462 de mașini vândute în aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Societății Producătorilor și Comercianților de Automobile.

Cota de piață a companiei a coborât astfel la 0,7%, fiind depășită de rivalii chinezi precum BYD, care deține deja 2,3%.

La nivel european, imaginea nu este mai bună. Conform Asociației Constructorilor Europeni de Automobile, care reprezintă marii producători auto din Europa, Tesla a pierdut cotă de piață pentru a șasea lună consecutivă în iunie, iar vânzările din prima jumătate a anului 2025 au scăzut cu aproximativ o treime.

Acțiunile Tesla cad, Musk se pregătește de vremuri dificile

Pe lângă scăderea cererii, Tesla se confruntă și cu o concurență dură din partea producătorilor chinezi. Imaginea companiei a fost afectată de declarațiile controversate ale lui Elon Musk, iar la probleme se adaugă și costuri mai mari din cauza tarifelor la import și a dispariției subvențiilor federale pentru mașinile electrice în SUA.

„S-ar putea să trecem prin câteva trimestre dificile”, a avertizat Musk, într-un mesaj adresat recent investitorilor.

Acțiunile Tesla scăzuseră cu 0,77% în tranzacțiile de dinaintea deshiderii bursei de luni la Londra, iar prețul total al titlurilor companiei a pierdut peste 18% de la începutul anului.