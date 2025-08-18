Tesla reduce masiv ratele leasingului în Marea Britanie. Urmează ”câteva trimestre dificile”

În încercarea de a stimula cererea aflată în cădere liberă, producătorul american de vehicule electrice Tesla a redus puternic costurile lunare de leasing pentru șoferii britanici.
Potrivit CNBC, compania lui Elon Musk a oferit companiilor de leasing reduceri de până la 40%, invocând inclusiv lipsa spațiilor de stocare pentru vehiculele nevândute.
Concret, un Model 3 poate fi obținut acum pentru aproximativ 252 euro/lună, la care se adaugă TVA, față de 600 – 700 de euro anul trecut, în timp ce Model Y pornește de la 377 euro/lună, fără TVA.
Deși prețurile de listă nu au fost scăzute oficial, Tesla a introdus oferte de finanțare cu dobândă zero, ceea ce reprezintă un cost estimat de aproximativ 6.000 de euro pentru fiecare mașină de 40.000 de euro, pe o perioadă de trei ani.
„Prin aceste pachete financiare, Tesla evită să compromită valoarea mărcii, dar reușește să își reducă stocurile acumulate”, notează analiști citați de CNBC.
Tesla a vândut în Marea Britanie, în iulie, doar 987 de mașini, o scădere de aproape 60% față de cele 2.462 de mașini vândute în aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Societății Producătorilor și Comercianților de Automobile.
Cota de piață a companiei a coborât astfel la 0,7%, fiind depășită de rivalii chinezi precum BYD, care deține deja 2,3%.
La nivel european, imaginea nu este mai bună. Conform Asociației Constructorilor Europeni de Automobile, care reprezintă marii producători auto din Europa, Tesla a pierdut cotă de piață pentru a șasea lună consecutivă în iunie, iar vânzările din prima jumătate a anului 2025 au scăzut cu aproximativ o treime.
Pe lângă scăderea cererii, Tesla se confruntă și cu o concurență dură din partea producătorilor chinezi. Imaginea companiei a fost afectată de declarațiile controversate ale lui Elon Musk, iar la probleme se adaugă și costuri mai mari din cauza tarifelor la import și a dispariției subvențiilor federale pentru mașinile electrice în SUA.
„S-ar putea să trecem prin câteva trimestre dificile”, a avertizat Musk, într-un mesaj adresat recent investitorilor.
Acțiunile Tesla scăzuseră cu 0,77% în tranzacțiile de dinaintea deshiderii bursei de luni la Londra, iar prețul total al titlurilor companiei a pierdut peste 18% de la începutul anului.