Tesla va intra curând pe piața britanică a energiei electrice, schimbând radical modul în care casele și mașinile folosesc energia

În viitorul apropiat, casele și mașinile noastre nu vor mai fi doar stricte consumatoare de energie, așa cum le știm dintotdeauna, ci vor deveni noduri inteligente capabile să producă, stocheze și să vândă electricitate.

Tesla, compania condusă de Elon Musk, a depus la autoritatea britanică de reglementare a energiei (Ofgem) o cerere pentru licență de furnizare a energiei electrice către gospodării. Dacă va fi aprobată – proces ce poate dura până la nouă luni – producătorul auto va concura cu Octopus Energy, lider pe piața britanică de electricitate, și cu British Gas, cel mai vechi furnizor tradițional de gaze și electricitate din Regatul Unit.

Modelul de business ar putea copia operațiunile din Texas, unde „Tesla Electric” le oferă clienților posibilitatea „să-și alimenteze casa, să încarce vehiculul electric și să sprijine rețeaua” folosind energie sustenabilă, potrivit The Times.

Vehicle-to-grid, tehnologia viitorului

În SUA, compania administrează o „centrală electrică virtuală” ce permite vânzarea energiei stocate în bateriile Powerwall înapoi către rețea. În prezent, acest serviciu funcționează în Marea Britanie doar prin Octopus Energy.

Tesla nu a dezvăluit câte Powerwall a vândut în Regat, dar a comercializat peste 250.000 de vehicule electrice. Deși aceste mașini nu pot încă livra energie către rețea, Musk a indicat că tehnologia „vehicle-to-grid” ar putea fi disponibilă în viitor.

Compania nu a solicitat și licență pentru gaz, ceea ce înseamnă că aproximativ 80% dintre gospodăriile care folosesc gaz pentru apă caldă și încălzire ar trebui să apeleze la un alt furnizor. Tesla deține deja, din 2020, o licență de producere a energiei electrice în Marea Britanie și caută de cel puțin doi ani să lanseze o divizie de furnizare.

De la consumatori la furnizori de energie

„Încărcarea inteligentă va fi crucială pentru a preveni supraîncărcarea rețelei în perioadele de vârf”, spun experții în energie. Tehnologii precum „vehicle-to-grid” ar putea transforma mașinile electrice dintr-o povară într-o resursă pentru rețea.

„Vehicle-to-grid” (V2G ) este o tehnologie prin care mașinile electrice pot funcționa ca mici centrale mobile. Ele se încarcă atunci când energia este ieftină sau abundentă, apoi pot trimite o parte din această energie înapoi în rețea în momentele de vârf, ajutând la stabilizarea sistemului și, uneori, aducând venituri proprietarilor.

Planurile de extindere pe piața energiei vin ca urmare a scăderii cu 60% a înmatriculărilor Tesla în iulie (987 vehicule, față de 2.462 în aceeași lună a anului trecut), deși la nivelul anului 2024 scăderea totală este de doar 7%.