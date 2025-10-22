Președintele din Peru a declarat stare de urgență pentru treizeci de zile

Guvernul peruan a aprobat marți, instituirea unei stări de urgență pentru o perioadă de 30 de zile în regiunea capitalei Lima și în Callao, principalul port al țării.

Măsura, care a intrat în vigoare imediat după miezul nopții, oferă autorităților posibilitatea de a desfășura forțele armate alături de poliție pentru a contracara criminalitatea în creștere.

„Trecem de la apărare la ofensivă în lupta împotriva criminalității”, a declarat președintele.

Jeri a preluat funcția prezidențială după destituirea fostei președinte Dina Boluarte, a promis încă de la formarea noului guvern că lupta împotriva criminalității va fi o prioritate.

Anunțul vine la doar câteva zile după protestele violente din Lima, soldate cu un mort și peste 100 de răniți.

Manifestațiile au fost organizate de grupuri civice și tineri din generația Z, care cer măsuri ferme împotriva criminalității și reforme în domeniul siguranței publice.