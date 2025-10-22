Aplicația de mesagerie MAX, promovată agresiv în Rusia. WhatsApp și Telegram, tot mai blocate

Campania face parte dintr-un plan amplu al Kremlinului de a impune un „internet suveran”, izolat de influențele occidentale și mai ușor de supravegheat.

Potrivit The New York Times, MAX este promovată prin panouri publicitare, în școli și pe canalele media, iar telefoanele mobile sunt vândute cu aplicația preinstalată. În unele orașe, autoritățile au mers până la a transmite prin difuzoarele publice mesaje care îi încurajează pe oameni să instaleze aplicația.

Apelurile WhatsApp și Telegram, sabotate pentru a promova aplicația de mesagerie MAX

În paralel cu lansarea aplicației de mesagerie MAX, guvernul rus a început să restricționeze apelurile vocale și video pe WhatsApp și Telegram, justificând măsura ca parte a unei campanii „antifraudă”. În realitate, spun analiștii, aceasta este o metodă de a împinge utilizatorii spre platforma controlată de stat.

Aplicația MAX seamănă cu WeChat din China și permite acces la servicii guvernamentale, programări medicale și chiar utilizarea unui act de identitate digital. Totuși, spre deosebire de WhatsApp și Telegram, MAX nu oferă criptare end-to-end, ceea ce înseamnă că mesajele pot fi accesate de autorități.

Peste 45 de milioane de ruși folosesc aplicația de mesagerie MAX

Potrivit companiei-mamă VK, peste 45 de milioane de utilizatori și-au creat conturi MAX, iar 18 milioane o folosesc zilnic. Mulți ruși s-au orientat către aplicație după ce apelurile pe platformele occidentale au fost blocate.

În documentele oficiale, utilizatorii sunt avertizați că datele lor pot fi transmise autorităților „dacă legea o cere”. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat recent că „orice aplicație de mesagerie este transparentă pentru serviciile de informații”, confirmând temerile privind supravegherea în masă.

Analiștii cred că Rusia va continua să limiteze accesul la platformele occidentale, pentru a forța populația să adopte aplicațiile interne. Măsurile sunt aplicate treptat, pentru a evita reacțiile publice puternice.