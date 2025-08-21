Rusia ordonă ca aplicația de mesagerie MAX, susținută de stat și rivală a WhatsApp, să fie preinstalată pe telefoane și tablete

Decizia de a promova MAX vine în contextul în care Moscova încearcă să obțină un control mai mare asupra conținutului de pe internet, în timp ce se află într-un impas cu Occidentul în ceea ce privește Ucraina, pe care o consideră parte a unei încercări de a forma o nouă ordine mondială.

Guvernul rus a declarat într-un comunicat că MAX, care va fi integrată cu serviciile guvernamentale, va fi inclusă pe lista aplicațiilor preinstalate obligatorii pe toate „gadgeturile”, inclusiv telefoanele mobile și tabletele, vândute în Rusia începând cu 1 septembrie, potrivit Reuters.

Mass-media de stat afirmă că acuzațiile criticilor Kremlinului, potrivit cărora MAX este o aplicație de spionaj, sunt false și că aceasta are mai puține permisiuni de acces la datele utilizatorilor decât rivalele WhatsApp și Telegram.

De asemenea, va fi obligatoriu ca, începând cu 1 septembrie, magazinul de aplicații intern al Rusiei, RuStore, care este preinstalat pe toate dispozitivele Android, să fie preinstalat și pe dispozitivele Apple.

Aplicație pe TV

O aplicație TV în limba rusă numită LIME HD TV, care permite utilizatorilor să vizioneze gratuit canalele TV de stat, va fi preinstalată pe toate televizoarele inteligente vândute în Rusia începând cu 1 ianuarie, a adăugat guvernul.

Eforturile de promovare a aplicațiilor autohtone vin după ce Rusia a anunțat luna aceasta că a început să restricționeze unele apeluri pe WhatsApp, deținută de Meta Platforms, și pe Telegram, acuzând platformele străine că nu au împărtășit informații cu autoritățile de aplicare a legii în cazuri de fraudă și terorism.

WhatsApp, care în iulie avea 97.3 milioane de utilizatori în Rusia, a răspuns acuzând Moscova că încearcă să împiedice rușii să acceseze comunicații sigure, în timp ce Telegram, care avea 90.8 milioane de utilizatori, a declarat că combate activ utilizarea dăunătoare a platformei sale.

A treia cea mai populară aplicație de mesagerie în iulie, potrivit datelor Mediascope, a fost VK Messenger, cu 17.9 milioane de utilizatori, o ofertă a aceleiași companii tehnologice controlate de stat, VK, care a dezvoltat MAX.

MAX a declarat săptămâna aceasta că 18 milioane de utilizatori au descărcat aplicația sa, care se află încă parțial în faza de testare.

Ministerul de Interne al Rusiei a declarat miercuri că MAX este mai sigură decât rivalele străine, dar că a arestat un suspect în primul caz de fraudă care a utilizat noua aplicație de mesagerie.