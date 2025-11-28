Rusia amenință cu blocarea totală a aplicației WhatsApp

Autoritatea rusă pentru comunicații, Roskomnadzor, a transmis vineri că WhatsApp riscă să fie blocat integral în Rusia dacă nu se aliniază legislației interne, au relatat agențiile de presă de la Moscova.

Avertismentul vine după ce, în august, Rusia a început să limiteze anumite apeluri pe WhatsApp și pe Telegram, acuzând platformele străine că refuză să furnizeze informații necesare anchetelor privind fraude și acte de terorism, scrie Reuters.

Roskomnadzor a reiterat vineri că WhatsApp nu îndeplinește cerințele legale ruse concepute pentru prevenirea și combaterea criminalității.

„Dacă serviciul de mesagerie continuă să nu respecte legislația rusă, va fi complet blocat”, a transmis instituția, citată de Interfax.

WhatsApp acuză Moscova că încearcă să priveze milioane de utilizatori ruși de acces la comunicare securizată.

Între timp, autoritățile ruse promovează intens aplicația MAX, un serviciu de mesagerie susținut de stat, despre care criticii afirmă că ar putea fi folosit pentru supravegherea utilizatorilor.

Mass-media de stat resping aceste acuzații ca fiind nefondate.