Max a devenit oficial mesagerul de stat al Kremlinului – un gulag digital cu impact și asupra Ucrainei ocupate

Aplicația Max a devenit obligatorie de luni pe toate telefoanele și tabletele vândute în Rusia și în teritoriile ucrainene ocupate. Aprobată personal de Vladimir Putin, Max este preinstalată și impusă ca mijloc principal de comunicare între cetățeni, instituții și autorități, extinzând drastic controlul digital exercitat de Kremlin.

Max nu este doar o aplicație de mesagerie, ci un instrument vast de supraveghere și propagandă digitală, cu scopul de a izola cetățenii de surse necontrolate de informație: „Va fi un spațiu steril în care autoritățile vor avea control complet asupra timpului liber și gândurilor cetățenilor”, a explicat jurnalistul rus Andrei Okun, citat de televiziunea publică cehă.

Aplicația colectează date despre activitatea utilizatorilor, locația, IP-ul, contactele, accesul la cameră, microfon și fișiere. Potrivit politicii de confidențialitate, datele pot fi distribuite către „parteneri ai companiei” sau „orice autoritate guvernamentală sau locală”. United 24Media, platformă oficială de informare a Ucrainei, a avertizat că aceste date pot ajunge direct la poliție, la serviciul rus de securitate sau Ministerul de Interne.

Control și în teritoriile ocupate

Printre cei afectați se numără și copiii ucraineni răpiți și duși în Rusia, care comunică în prezent cu organizații precum Save Ukraine doar prin telefoane și rețele sociale. Această legătură vitală ar putea fi complet întreruptă: „Max ar putea rupe ultimele legături dintre acești copii și Ucraina”, atrag atenția analiștii United 24Media.

În cele peste 500 de școli aflate sub ocupație rusă, elevii ucraineni participă în secret la cursuri online oferite de statul ucrainean, acoperind discipline precum limba și literatura ucraineană, matematică, istorie, geografie. Iar acestea sunt deosebit de importante deoarece ocupanții ruși încearcă să elimine limba ucraineană din școli și să o înlocuiască cu limba rusă.

Max ar putea face aceste cursuri inaccesibile, iar monitorizarea permanentă ar putea duce la repercusiuni grave pentru familii.

Comunicarea cu rudele aflate în Ucraina va deveni, de asemenea, tot mai riscantă. În paralel cu controlul prin această aplicație, autoritățile ruse au intensificat penele de internet „pentru siguranța cetățenilor”, sugerând că aceasta ar fi o oportunitate pentru un „detox digital”.

Supravegherea online, normalitatea impusă de Rusia

Kremlinul motivează impunerea aplicației Max prin „lupta împotriva fraudelor informatice”, însă The Moscow Times remarcă faptul că doar 16% dintre cazurile de fraudă implică aplicații de mesagerie. De fapt, inițiativa face parte dintr-o strategie amplă de cenzură și control digital, menită să blocheze accesul la știri necenzurate și să împiedice organizarea protestelor.

Paradoxal, chiar și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, dar și restul autorităților de securitate rusă, se tem că Max ar putea fi la rândul său vulnerabil la atacuri cibernetice, care ar putea compromite comunicații sensibile și metode de spionaj.

„Max este normalizarea supravegherii rusești a internetului și va face parte dintr-un proces de lungă durată”, a explicat analistul britanic Keir Giles.