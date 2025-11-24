Suedia nu recunoaște ocupația rusă a teritoriilor ucrainene. Stenergard: „Pentru a se ajunge la o pace durabilă și justă, granițele nu pot fi modificate prin forță”

Ministra de Externe a Suediei a subliniat că Ucraina a exprimat disponibilitatea de a accepta o încetare a focului și un posibil acord și s-a declarat deschisă pentru negocieri, în timp ce Rusia nu a exprimat această deschidere.

„Deoarece Rusia nu și-a schimbat poziția, nici Suedia și nici UE nu și-au schimbat-o. Poziția noastră rămâne aceeași: pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă, granițele nu pot fi modificate prin forță”, a declarat, luni, Maria Malmer Stenergard.

Ministra Externelor din Suedia a subliniat că teritoriile din Ucraina aflate sub ocupație rusă, rămân în continuare ucrainene.

„Vreau să fiu clară: Suedia nu va recunoaște anexarea ilegală a Crimeii sau a oricărei alte părți a teritoriului Ucrainei de către Rusia. Nu vom recompensa agresiunea”, a reiterat Stenergard.

Ea a mai precizat că nicio restricție nu ar trebui să fie impusă asupra numărului de soldați ai Armatei Ucrainene.

„Un acord care include aceste elemente principale, care respectă cu adevărat suveranitatea Ucrainei și care are sprijinul poporului său… va avea și sprijinul nostru. Dar, atâta timp cât agresiunea rusă continuă, Suedia are un plan clar în două puncte pentru a consolida Ucraina și a slăbi Rusia. Puteți conta pe sprijinul nostru”, a declarat ministra de Externe a Suediei.

În urma discuțiilor desfășurate duminică, la Geneva, Ucraina și SUA au pregătit un document-cadru de pace revizuit și actualizat, care se așteaptă să pună accentul pe respectarea suveranității Ucrainei.

Marea Britanie, Germania și Franța au elaborat o contrapropunere la planul de pace în 28 de puncte propus de SUA, cu scopul de a-l face mai avantajos pentru Ucraina.