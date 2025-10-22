Uganda: Accident rutier cumplit, au murit peste 63 de persoane

Accidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri și a implicat dpuă autobuze, un camion și un jeep.

Cele două autobuze care se deplasau din sensuri opuse însă s-au ciocnit frontal iar celelalte două mașini au pierdut controlul și s-au răsturnat.

„63 de persoane au fost confirmate decedate și mai mulți au fost răniți”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Rutiere, Michael Kananura, citat de presa locală.

Victimele au fost transportate la Spitalul General Kiryandongo și la alte unități medicale, iar corpurile celor decedați au fost duse la morgă pentru efectuarea autopsiilor.