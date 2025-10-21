Ciprian Ciucu: Nu putem stabili prin decizii ale Curții Constituționale rata pensiei

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu a declarat, într-o conferință de presă, că dezbaterea privind creșterea ratei de înlocuire a salariului cu pensia trebuie să rămână o decizie politică și economică, nu una judecătorească.

„Media ratei de înlocuire în Uniunea Europeană este de aproximativ 58%, deci în jur de 60%. Premierul și Guvernul au venit cu o propunere de 70%, peste media europeană. Dacă acum venim și fixăm un standard de 75%, nu mai putem vorbi de legi speciale, ar trebui să fie valabil pentru toată lumea”, a spus Ciucu.

El a subliniat că o eventuală decizie a Curții Constituționale privind o rată unică de 75% ar obliga statul să aplice același nivel pentru toate categoriile sociale, indiferent de buget sau venituri.

„Vedeți cum, foarte des, prin decizii care sunt mai degrabă judecătorești, se intră pe chestiuni care, în orice stat modern și democratic, țin de executiv și de legislativ”, a mai declarat liberalul.