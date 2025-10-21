Prima pagină » Social » Accident în lanț în Craiova: Trei persoane rănite după ce o șoferiță nu a acordat prioritate

Accident în lanț în Craiova: Trei persoane rănite după ce o șoferiță nu a acordat prioritate

Trei persoane au fost rănite, luni seară, într-un accident rutier în lanț produs pe Bulevardul Decebal din municipiul Craiova. O tânără de 18 ani din Caracal nu ar fi acordat prioritate la un viraj la stânga, informează Poliția Dolj.
Andreea Tobias
21 oct. 2025, 07:34, Social

Șoferița din Caracal, județul Olt, circula pe Bulevardul Decebal către Calea București, iar când a virat la stânga, nu ar fi dat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de 19 ani din Craiova, care circula pe Bulevardul Decebal, dinspre Calea București, pe banda 1.

În urma impactului, autoturismul condus de tânărul de 19 ani a fost proiectat într-o altă mașină condusă de un bărbat de 23 de ani din Craiova, care circula pe banda 2.

Din cauza forței impactului, acest ultim autoturism a lovit mai multe mașini parcate regulamentar și un stâlp de iluminat public.

Șoferița de 18 ani și doi pasageri din celelalte două autoturisme implicate au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital, conștienți și cooperanți.

Toți trei șoferi au fost testați cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier.