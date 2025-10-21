Fenechiu (PNL): Patru judecători CCR sunt magistrați sau au soți magistrați, nu există influență PSD

Întrebat, marți, la Digi 24, dacă este o coincidență că patru din cinci judecători sunt propuși de PSD, Fenechiu a răspuns: „Partidul Social-Democrat a susținut această reformă și am certitudinea că nu există o influență a Partidului Social-Democrat în poziția judecătorilor”.

Senatorul liberal a oferit însă o altă explicație: „Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este ușor altul. Nu e o coincidență faptul că trei din judecătorii care s-au pronunțat împotrivă sunt magistrați și au o legătură largă cu casta magistraților. Al patrulea judecător are soțul judecător. Și al cincilea este într-o relație extrem de bună cu cei trei de care vorbeam”.

Interferența politică – exclusă

Referitor la o posibilă interferență politică, Fenechiu a argumentat: „Nu am putea vorbi de o interferență cu PSD-ul pentru că, în ultima instanță, cu excepția domnului Licu și respectiv a domnului Busuioc, ceilalți au fost numiți practic de Liviu Dragnea”.

„Una peste alta, PSD este componentă a coaliției. Colaborarea noastră cu Partidul Social-Democrat e o colaborare serioasă, cu excepțiile de rigoare pe care le știm și le vedem, iar în materie de justiție, în general, nu am avut, în ultima perioadă cel puțin, derapaje”, adaugă senatorul liberal.

Pe de altă parte, Fenechiu susține că CCR și-a schimbat practica judiciară în cazul pensiilor speciale, contrazicindu-se față de decizii anterioare.

„Nu cred că a fost o greșeală și vă spun de ce. Dacă vă uitați pe cronologia faptelor, constatați că pe 28 iulie premierul Bolojan a trimis nota de modificări, tabelul de modificări către CSM”.

Senatorul a explicat că procesul a avut etape succesive: CSM a refuzat inițial să discute pe o ciornă, solicitând o cerere oficială. „La jumătatea lui august, Ministrul Muncii a trimis o adresă pe CSM cu modificările, dar nu a solicitat un aviz, a solicitat un punct de vedere”, a precizat Fenechiu, menționând că acel aviz a fost solicitat două zile mai târziu.

CCR se contrazice

Referitor la practica Curții Constituționale, senatorul PNL spune: „Uitați-vă pe deciziile curții și veți observa că avem decizia în care curtea a constatat că avize sau lipsa emiterii avizului pe adrese trimise înainte cu 5-7-9 zile nu au constituit motiv de neconstituționalitate. Deci, practic, curtea și-a schimbat practica pornind de la acea prevedere din legea 303 cu faptul că CSM-ul dă avize în termen de 30 de zile”.

Întrebat dacă CCR se contrazice, Fenechiu a confirmat: „Da, eu zic că se contrazice și chiar și în ipoteza în care merge pe teoria că erau necesare 30 de zile, eu cred că o curte constituțională serioasă analizează toate lucrurile în raport de urgență”.