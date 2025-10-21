Prima pagină » Politic » Csoma Botond (UDMR): Proiectul privind pensiile speciale trebuie reluat cu exact acelaşi conţinut

Csoma Botond (UDMR): Proiectul privind pensiile speciale trebuie reluat cu exact acelaşi conţinut

Deputatul UDMR Csoma Botond declară că proiectul privind pensiile speciale trebuie reluat de la început, însă cu exact acelaşi conţinut, singura diferenţă fiind aşteptarea avizului Consiliului Superior al Magistraturii.
Csoma Botond (UDMR): Proiectul privind pensiile speciale trebuie reluat cu exact acelaşi conţinut
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
21 oct. 2025, 12:11, Politic

Întrebat, la Digi 24, dacă propune să se meargă mai departe cu acelaşi proiect, fără vreo modificare, Csoma Botond a răspuns categoric: „Cu acelaşi proiect, evident, cu acelaşi proiect, fără nicio modificare pe conţinut, doar să aşteptăm avizul Consiliului Superior al Magistratului, care oricum e un aviz consultativ, nu este unul conform”.

Deputatul UDMR a explicat că soluţia constă în reluarea întregului proces legislativ: „Părerea mea este că trebuie să continuăm să luăm de la capăt tot procesul legislativ, cu acelaşi conţinut să-şi asume guvernul o răspundere, să aştepte avizul de la Consiliul Superior al Magistratului şi să mergem mai departe. Nu cred că avem altă soluţie”.

Referitor la modalitatea de adoptare a proiectului, Csoma a spus că există două variante posibile: „Ori prin angajarea răspunderii, ori printr-un proiect trecut prin Parlament se poate discuta. Dar e important să fie acelaşi conţinut”.

„Nu ştiu dacă trebuie să găsim neapărat un vinovat. Mie mi se pare foarte ciudat că Curtea Constituţională a stat aproape două luni până a luat această decizie şi, până la urmă, a luat o decizie pe motive procedurale”, afirmă Csoma.

Întrebat dacă este sau nu o coincidenţă faptul că patru din cei cinci judecători care au admis sesizarea Instanţei Supreme sunt cei numiţi de PSD, Csoma a răsouns că nu vrea să intre în aceste speculaţii, deoarece nu crede că judecătorii ar lua ordine de la partid”.

Declaraţiile vin după ce Curtea Constituţională a respins proiectul pe motive procedurale, invocând lipsa avizului CSM, decizie pe care deputatul UDMR a calificat-o drept „neserioasă”, având în vedere cele două luni de amânări înainte de pronunţare.