Csoma Botond (UDMR): Proiectul privind pensiile speciale trebuie reluat cu exact acelaşi conţinut

Întrebat, la Digi 24, dacă propune să se meargă mai departe cu acelaşi proiect, fără vreo modificare, Csoma Botond a răspuns categoric: „Cu acelaşi proiect, evident, cu acelaşi proiect, fără nicio modificare pe conţinut, doar să aşteptăm avizul Consiliului Superior al Magistratului, care oricum e un aviz consultativ, nu este unul conform”.

Deputatul UDMR a explicat că soluţia constă în reluarea întregului proces legislativ: „Părerea mea este că trebuie să continuăm să luăm de la capăt tot procesul legislativ, cu acelaşi conţinut să-şi asume guvernul o răspundere, să aştepte avizul de la Consiliul Superior al Magistratului şi să mergem mai departe. Nu cred că avem altă soluţie”.

Referitor la modalitatea de adoptare a proiectului, Csoma a spus că există două variante posibile: „Ori prin angajarea răspunderii, ori printr-un proiect trecut prin Parlament se poate discuta. Dar e important să fie acelaşi conţinut”.

„Nu ştiu dacă trebuie să găsim neapărat un vinovat. Mie mi se pare foarte ciudat că Curtea Constituţională a stat aproape două luni până a luat această decizie şi, până la urmă, a luat o decizie pe motive procedurale”, afirmă Csoma.

Întrebat dacă este sau nu o coincidenţă faptul că patru din cei cinci judecători care au admis sesizarea Instanţei Supreme sunt cei numiţi de PSD, Csoma a răsouns că nu vrea să intre în aceste speculaţii, deoarece nu crede că judecătorii ar lua ordine de la partid”.

Declaraţiile vin după ce Curtea Constituţională a respins proiectul pe motive procedurale, invocând lipsa avizului CSM, decizie pe care deputatul UDMR a calificat-o drept „neserioasă”, având în vedere cele două luni de amânări înainte de pronunţare.