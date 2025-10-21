SRI: O nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România / Dispozitive incendiare deghizate în căști audio și piese auto

Serviciul Român de Informații a prevenit o operațiune de sabotaj în România. Doi cetățeni ucraineni, coordonați direct de serviciile secrete ruse, urmăreau distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din București.

Acțiunea a avut loc în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA și servicii partenere externe.

În intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat cei doi cetățeni ucraineni care au venit din Polonia la București. Aceștia au depus la sediul NOVA POST două colete cu dispozitive incendiare artizanale, activate de la distanță. Dispozitivele era ascunse în căști audio și piese auto, precum și componente GPS de monitorizare a locației.

Dispozitive incendiare deghizate în căști audio și piese auto

„Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor”, informează SRI.

Acum, organele judiciare derulează investigații. Acestea se fac împreună cu structurile polițienești și cele de securitate națională. Investigațiile vizează acțiunile celor doi cetățeni ucraineni.

Expertiza preliminară arată un modus operandi complex. Au fost folosite substanțe incendiare: termit și nitrat de bariu. Acestea erau disimulate și puteau fi inițiate de la distanță. Cei doi cetățeni ucraineni au adoptat măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații.

„Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană”, adaugă SRI.

Reuters anunța mai devreme reținerea a 8 persoane

Reuters anunța, mai devreme, că Polonia și România au dejucat un complot rus privind trimiterea de colete explozive.

Polonia și România au reținut opt persoane suspectate de planificarea unor acte de sabotaj în numele Rusiei, au declarat marți autoritățile din Varșovia, trei arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina.

Oficialii europeni au acuzat anterior Rusia pentru detonarea unor colete transportate de DHL și DPD în Europa în 2024. Conform serviciilor de securitate, a fost parte a unui test pentru un complot rus de a declanșa explozii pe zborurile de marfă către Statele Unite. Rusia a negat existența unor astfel de planuri.

Polonia afirmă că a fost ținta unor tactici precum incendii provocate și atacuri cibernetice într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza națiunile care susțin Kievul în războiul rus din Ucraina. Moscova a negat aceste acuzații.

„Informațiile preliminare indică faptul că au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale.

Doi cetățeni ucraineni, coordonați de serviciile secrete ruse

„Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care călătoreau spre România, au fost reținuți de serviciile speciale românești la București”.

Procuratura Națională Poloneză a declarat că transporturile de colete au fost interceptate de România înainte de a provoca vreun prejudiciu.

Polonia: 55 de persoane reținute în ultimele luni

Transporturile ar fi trebuit să ia foc sau să explodeze în mod spontan în timpul transportului. Scopul acțiunilor planificate era de a intimida populația și de a destabiliza țările Uniunii Europene care susțin Ucraina.

Dobrzynski a mai spus că, în ultimele luni, Agenția de Securitate Internă a reținut un total de 55 de persoane care au acționat în detrimentul Poloniei și în numele serviciilor secrete ruse.