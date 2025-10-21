Motivul pentru care NOVA Post urma să fie ținta operațiunii de sabotaj din București

Potrivit site-ului companiei, Nova Post Ucraina a fost lansată în anul 2001 și este lider în livrarea expres și cea mai rapidă companie de livrare din Ucraina. Livrează zilnic 1,5 milioane de colete și mărfuri, dar și oferă servicii de stocare și sortare a mărfurilor, inclusiv livrări cargo.

Nova Post Europe face parte din grupul de companii NOVA, care include și alte companii ucrainene și internaționale. Compania oferă servici de logistică la nivel european, în mai multe țări din UE, printre care și Polonia, Republica Moldova sau România.

Compania a contribuit la campanii sociale în Ucraina, cum ar fi, spre exemplu în pandemie, dar și în 2024, când a lansat „Poșta Umanitară”, care permite organizațiilor caritabile și organizațiilor de voluntari să expedieze ajutoare, fiind înregistrate peste 1,5 milioane de expedieri.

Sediul companiei NOVA Post din București este o sucursală a companiei. Potrivit datelor publicate de SRI, doi cetățeni de origine poloneză au depus la sediul NOVA POST două colete cu dispozitive incendiare artizanale, activate de la distanță. Potrivit autorităților, operațiunea a fost orchestrată de Rusia.

Nu este prima tentativă de sabotaj rus pe teritoriul Europei. În Polonia, o cetățeană de origine ucraineancă a fost pusă sub acuzare de autorități pentru o tentativă de sabotaj identică, care viza operațiuni cu colete-bombă.

De asemenea, din 2022 până în prezent, 44 de persoane au fost reținute în Polonia pentru spionaj sau acte de sabotaj pentru Rusia sau Belarus.

Încă de la începutul Războiului din Ucraina, agențiile de securitate din întreaga Europă au acuzat Rusia de organizarea a zeci de atacuri sau incidente de sabotaj pe întreg continentul, prin intermediul persoanelor cu alte pașapoarte decât cele rusești. Cetățenii care au fost trași la răspundere pentru acte de sabotaj au acte bulgare, moldovenești sau ucrainene sau polone.