E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile 

Persoanele începând cu vârsta de 17 ani vor putea conduce, cu condiția să fie însoțite de un șofer experimentat până la împlinirea majoratului. Plenul Parlamentului European a aprobat marți această măsură, parte a unei reforme care include și bazele pentru implementarea unui permis de conducere digital european, scrie Huffingtonpost.

Intrarea în vigoare

Măsura nu intră în vigoare imediat. Primul pas este publicarea în Jurnalul Oficial al UE, iar de acolo guvernele vor avea trei ani pentru a transpune norma și încă un an pentru a se pregăti pentru aplicarea ei.

Persoanele de 17 ani vor putea obține permisul de conducere pentru autoturisme (categoria B), cu o perioadă de probă de cel puțin doi ani. În acest interval, șoferii începători vor trebui să respecte reguli mai stricte și se vor confrunta cu sancțiuni mai severe pentru condus sub influența alcoolului, neutilizarea centurii de siguranță sau a sistemelor de reținere pentru copii.

Statele membre pot reduce aceeași vârstă și pentru obținerea permisului de camion (categoria C), dar doar pentru circulația pe teritoriul național și tot cu însoțirea unui șofer cu experiență. De asemenea, persoanele de 21 de ani vor putea conduce autobuze (categoria D), dacă dețin un certificat de competență profesională. Schimbările urmăresc reducerea deficitului de șoferi profesioniști.

Retirarea transfrontalieră a permisului

Noua regulă va impune ca retragerea permisului pentru infracțiuni grave într-un stat membru — cum ar fi condusul sub influența alcoolului sau a drogurilor — să fie aplicată în toate statele UE. Autoritățile vor trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, despre deciziile de retragere a permisului. Notificarea se va face prin rețeaua europeană RESPER, pentru ca statul emitent al permisului să aplice sancțiunea echivalentă.

Schimbări la examen și permis digital

Examenul teoretic va include informații despre riscurile distragerii atenției prin utilizarea telefonului, unghiurile moarte sau deschiderea sigură a ușilor. Vor fi promovate și măsuri de conștientizare a riscurilor pentru pietoni și bicicliști, cu accent pe siguranța copiilor.

Normativa prevede introducerea permisului digital european în 2030, însă șoferul va avea dreptul să ceară și varianta fizică.

„Permisul va fi recunoscut în toate statele membre UE și va fi valabil pentru conducerea autoturismelor și motocicletelor timp de 15 ani de la data emiterii, perioada scăzând la 10 ani în țările în care este folosit și ca document de identitate”, detaliază Europa Press.