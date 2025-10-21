ANCOM: Peste 13,6 milioane de numere de telefon au fost portate în ultimii 17 ani

Conform ANCOM, de la începutul lui 2025 până în 30 septembrie au fost portate 1.017.140 de numere de telefon, din care 982.073 sunt numere de telefonie mobilă şi 35.067 sunt numere de telefonie fixă.

Digi Romania a primit în reţea prin portare 578.518 numere de telefonie mobilă, urmat de Vodafone cu 193.265 numere portate, Orange cu 171.127 de numere și de Telekom Romania Mobile Communications cu 39.158 de numere portate. În ceea ce privește telefonia fixă, Orange Romania a primit în reţea 14.273 de numere, Digi Romania 8.008 numere și Vodafone 5.443 de numere.

De la lansarea serviciului de portabilitate, în octombrie 2008, s-au portat în total 13.644.710 numere de telefon, dintre care 12.416.119 sunt numere de telefonie mobilă şi 1.228.591 sunt numere de telefonie fixă.

O creștere exponențială a avut loc în anul 2014, numerele portate între operatori crescând semnificativ și depășind 500.000 de numere, iar începând cu 2021, în fiecare an s-au portat peste 1.000.000 de numere.

Portabilitatea numerelor de telefon este un serviciu reglementat de ANCOM și pus la dispoziţia utilizatorilor de către furnizorii de servicii de comunicații electronice care utilizează numere din Planul național de numerotație. Serviciul de portabilitate extinde libertatea de alegere a utilizatorilor finali şi le dă acestora posibilitatea de a se bucura de beneficiile unei pieţe concurenţiale de telefonie, transmite ANCOM.