Digi și Vodafone au finalizat preluarea a Telekom România. Mesajele celor doi directori generali către noii clienți

Achiziția Telekom Romania Mobile Communications S.A. a fost finalizată miercuri, 1 octombrie, după cum au anunțat cele două companii care au ajuns la un acord, care a și primit avizul Consiliului Concurenței.

Astfel, DIGI Romania S.A. a anunțat pe Bursa de Valori București că, la 1 octombrie, a finalizat achiziția de la Telekom Romania Mobile Communications (TKRM) a anumitor active, inclusiv a anumitor licențe de spectru și turnuri de telecomunicații precum și a activității de furnizare a serviciilor de telecomunicații mobile preplătite. Într-o tranzacție concomitentă, Vodafone Romania S.A. a achiziționat TKRM, potrivit informării de la BVB.

Digi Communications N.V. anunțase 19 septembrie semnarea acordului de transfer de afaceri și active între DIGIRomania, Vodafone România, Telekom Romania Mobile Communications, și Hellenic Telecommunications Organization, precum și alte documente auxiliare, având ca obiect o serie de operațiuni și tranzacții interdependente în temeiul cărora DIGI achiziționează anumite active inclusiv anumite licențe de spectru și turnuri de telecomunicații, precum și activitatea de furnizare a serviciilor de telecomunicații mobile preplătite de la TKRM pentru o contraprestație efectivă agregată de 40 de milioane de euro, iar Vodafone achiziționează acțiunile deținute de OTE în TKRM. Finalizarea Tranzacției era anticipată să aibă loc la începutul lunii octombrie 2025.

„Le urăm bun-venit utilizatorilor de cartele preplatite Telekom în rețeaua DIGI, rețeaua cu cea mai buna acoperire din Romania, și ne propunem să le furnizăm servicii de calitate superioară la preturi competitive. În același timp, le mulțumim abonaților noștri pentru încredere și îi informăm că această tranzacție va îmbunătăți calitatea serviciilor de voce și date mobile, va extinde acoperirea și va asigura servicii mai rapide și mai fiabile. Tranzacția face parte din planul nostru de dezvoltare strategică, prin care investim constant în rețea și tehnologie de vârf pentru a oferi tuturor utilizatorilor acces la o conectivitate performantă”, a declarat Serghei Bulgac, Director General (CEO) al DIGI Romania, în informarea de la BVB.

Telekom România Mobile Communications, subsidiară deținută majoritar de Vodafone România

Și Vodafone România a anunțat miercuri, printr-un comunciat de presă, că începând cu data de 1 octombrie, Telekom România Mobile Communications devine subsidiară deținută majoritar de Vodafone România

Potrivit companiei, achiziția contribuie la consolidarea pieței de telecomunicații, asigurând dimensiunea necesară pentru inovație și investiții substanțiale în viitorul industriei din România, iar clienții vor beneficia în viitor de o rețea mai puternică, cu viteză mai mare, calitate superioară și acoperire sporită a conectivității, prin extinderea spectrului și creșterea numărului de site-uri.

„Achiziția Telekom România de către Vodafone are o valoare de 30 milioane de euro. Tranzacția va implica investiții ulterioare substanțiale, cu precădere în integrarea rețelei, completând cele peste 6,5 miliarde de euro investite până acum de Vodafone în cei 28 de ani de prezență în România. Acest moment marchează o etapă semnificativă pentru industria telecomunicațiilor, prin consolidarea pieței și crearea premiselor pentru inovație și investiții semnificative”, se arată în comunicatul transmis.

Vodafone România a anunțat că, în cadrul procesului de integrare, companie va prelua majoritatea angajaților Telekom România, asigurând o tranziție lină printr-un program de aliniere organizațională, culturală și operațională, ce va păstra punctele forte și expertiza semnificativă a ambelor organizații.

„Suntem încântați să primim Telekom România în familia Vodafone, un pas important în misiunea noastră de a conecta România și pe români la un viitor mai bun. Acesta este începutul unui nou capitol plin de oportunități, pe măsură ce continuăm să fim în avangarda transformării digitale în industria telecomunicațiilor. Astăzi, Vodafone și Telekom își unesc forțele pentru a dezvolta o rețea mobilă la cele mai înalte standarde, pentru a oferi o experiență mai bună și acces la tehnologie de ultimă oră pentru familiile și afacerile din România. Este un moment crucial pentru piața telecomunicațiilor din România, o piață consolidată, mai puternică și cu potențial semnificativ de creștere în urma acestei tranzacții. Continuăm, astfel, să investim în inovație și în viitorul industriei, contribuind la transformarea digitală a României, în beneficiul clienților, angajaților și al întregii societăți”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Cele două companii vor continua să funcționeze ca entități juridice separate, dar parte din același grup, până la finalizarea procesului de fuziune, estimată la începutul anului 2026.

Integrarea celor două organizații se va desfășura în etape. Această abordare asigură stabilitate și valoare adăugată în viitor prin operațiuni unificate, inovare și investiții. Angajații, clienții și partenerii celor două companii vor fi informați prin actualizări periodice pe site-ul propriu, pentru a fi la curent cu fiecare evoluție de-a lungul procesului.

Pe parcursul tranzacției, Vodafone a fost asistat de companiile de avocatură și consultanță: Țuca Zbârcea & Asociații, Osborne Clarke, Deloitte, Akira Consultancy, Frontier Economics, Ionescu Sava, Mind Policy.

Condițiile stabilite de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a autorizat cu condiții tranzacțiile prin care Vodafone România S.A. intenționează să preia Telekom Romania Mobile Communications S.A., iar Digi România S.A. ar urma să preia anumite active ale aceleiași companii, conform comunicatului oficial transmis pe 29 iulie.

Astfel, activele Telekom Romania Mobile Communications SA pe care Digi România SA a notificat autoritatea că intenționează să le preia constau în drepturile de utilizare a unor frecvențe radio, o parte din turnurile, infrastructura și echipamentele acestora, precum și întreaga activitate de furnizare de servicii de telefonie mobilă pre-paid.

Ca urmare, subliniat autoritatea de concurență, Vodafone România S.A. și Digi România S.A. trebuie să îndeplinească o serie de angajamente pentru a înlătura îngrijorările concurențiale identificate care vizează, printre altele, condițiile de preț și impactul asupra calității anumitor servicii oferite clienților.

„România are o poziție foarte bună în piața de telecomunicații, oferind servicii la prețuri accesibile, cu acoperire și viteză superioare altor state europene. În analiza acestor tranzacții, am urmărit cu atenție menținerea avantajelor de care beneficiază clienții, în contextul reducerii numărului de operatori de la patru la trei. Cu sprijinul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), căreia îi mulțumim pentru colaborare, am reușit să ajungem la angajamente care asigură păstrarea calității și a nivelului competitiv al prețurilor din piață”, a declarat la acea dată Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Potrivit Consiliului Concurenței, Vodafone România S.A. și Digi România S.A. vor continua investițiile în dezvoltarea rețelelor, cu accent pe îmbunătățirea semnalului pe principalele drumurile publice. De asemenea, cele două companii vor îmbunătăți calitatea serviciului de date mobile pentru clienți și vor optimiza standardele în zonele cu servicii mai slabe, unde acoperirea rețelei sau viteza medie de transfer a datelor mobile este deficitară.

„Aceasta este prima fuziune cu impact major în sectorul comunicațiilor mobile din România, iar ANCOM a sprijinit activ Consiliul Concurenței în procesul de analiză a acestei tranzacții, pentru a asigura cele mai bune rezultate pentru piață și pentru utilizatorii finali. În urma deciziei, suntem pregătiți să gestionăm această preluare din perspectiva administrării spectrului radio, a resurselor de numerotație, dar și a monitorizării respectării angajamentelor asumate de către Vodafone România și Digi România. Vom urmări ca transferul resurselor limitate să se desfășoare transparent, cu respectarea cadrului tehnic și legal aplicabil și fără afectarea continuității serviciilor pentru utilizatorii finali. Sperăm ca piața din România să ofere în continuare servicii de calitate la prețuri rezonabile”, a declarat Valeriu Zgonea, președintele ANCOM, la data avizării.

De asemenea, cele două companii vor oferi acces pentru operatorii virtuali mobili (MVNO) la rețelele lor de comunicații mobile, la prețuri competitive pe piață și vor menține accesul companiei Orange la serviciile de colocare pe site-urile de telecomunicații mobile.

În plus, Digi va menține contractele pre-paid ale clienților Telekom, în aceleași condiții și la aceleași prețuri și va furniza servicii de telefonie mobilă pre-paid tuturor consumatorilor interesați.

„Acestea au fost cele mai importante tranzacții analizate de noi în ultimii ani, iar pentru a proteja interesele consumatorilor și echilibrul pieței, am impus măsurile necesare în acest sector economic. Astfel, cei circa două milioane de clienți cu abonamente ai Telekom nu vor fi afectați. Ca urmare a angajamentelor asumate, ne așteptăm la o îmbunătățire a calității semnalului și la o concurență intensă, fără creșteri nejustificate de prețuri”, a adăugat președintele Consiliului Concurenței.

Angajamentele asumate vor fi monitorizate, până la o perioadă de patru ani, de câte un mandatar, care va transmite Consiliului Concurenței în mod regulat rapoarte referitoare la modul de implementare a acestora. În plus, autoritatea de concurență va colabora cu ANCOM în monitorizarea angajamentelor, în special cele care vizează investițiile în rețele.

Pentru a se asigura că Vodafone România S.A. și Digi România S.A. își respectă angajamentele, decizia Consiliului Concurenței include condiții și obligații prin îndeplinirea cărora pot fi eliminate îngrijorările concurențiale pe piața relevantă, așa cum au fost identificate.

Conform prevederilor Legii concurenţei, neîndeplinirea unei obligaţii, a unei condiţii sau a unei măsuri impuse printr-o decizie a Consiliului Concurenţei se sancţionează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării.