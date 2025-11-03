Presa spaniolă: Digi ar putea fi cumpărat de Telefónica pentru o sumă de 3,8 miliarde de euro

Sursele citate afirmă că integrarea operatorului român ar putea ajuta Telefónica să îşi recâştige poziţia de lider pe piaţa internă, pierdută după fuziunea Orange–MásMóvil, şi să-şi extindă prezenţa în afara Spaniei. În cazul unei achiziţii, grupul spaniol ar trece de la operaţiuni directe în trei ţări – Spania, Germania şi Regatul Unit – la o prezenţă în până la şapte pieţe europene.

Potrivit el Economista, valoarea de 3,8 miliarde de euro include 1,8 miliarde de euro datorii şi o primă de 20% faţă de valoarea actuală a acţiunilor Digi. Compania Digi Communications NV, cu sediul juridic în Ţările de Jos şi operaţiuni coordonate din România, este controlată de antreprenorul Zoltán Teszári prin societatea RCS Management şi activează în România, Italia, Portugalia şi Belgia.

Digi, consolidare în Spania

În Spania, Digi a devenit în ultimii ani un concurent redutabil, cu 9,6 milioane de clienţi şi o creştere anuală de peste 20%, fapt ce o transformă într-o ţintă strategică pentru Telefónica. Preluarea ar elimina principalul rival pe segmentul low-cost şi ar permite grupului spaniol să controleze o companie care, în prezent, utilizează în numeroase regiuni propria infrastructură Movistar.

Achiziţia ar fi în linie cu noul plan strategic pe care Telefónica urmează să îl prezinte pe 4 noiembrie 2025, axat pe simplificarea structurii, prudenţă financiară şi extinderea în Europa. Strategia include investiţii în inteligenţă artificială, securitate cibernetică şi reţele 5G, vizând eficienţă sporită şi creşterea valorii pentru acţionari.

Sub conducerea lui Marc Murtra, grupul spaniol urmăreşte să adopte modelul marilor operatori europeni, precum Deutsche Telekom şi Orange, prin consolidarea prezenţei în mai multe state ale Uniunii Europene. Integrarea Digi ar aduce avantaje semnificative – extinderea reţelei, putere mai mare de negociere cu furnizorii de tehnologie şi o poziţie întărită în Europa Centrală şi de Est.

Totuşi, o eventuală tranzacţie ar ridica şi provocări de reglementare şi integrare. Fiecare piaţă are propriile reguli privind concurenţa, iar unificarea infrastructurilor şi a sistemelor ar necesita o perioadă de tranziţie complexă. În plus, strategia de brand ar trebui calibrată atent: Digi ar putea fi păstrată ca marcă separată, destinată segmentului de clienţi sensibili la preţ, în timp ce Movistar şi O2 ar continua să vizeze segmentele mediu şi premium, potrivit presei iberice.

Între timp, potrivit presei economice spaniole, Digi a angajat băncile Barclays, Santander şi UBS pentru a pregăti listarea filialei spaniole la Bursa din Madrid, posibilă cel mai devreme în primăvara anului 2026, prin vânzarea a până la 30% din capital.