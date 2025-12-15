Abonament unic de 60 de euro pentru transportul în comun din Spania

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunțat luni inițiativa, afirmând că aceasta va intra în vigoare în a doua jumătate a lunii ianuarie și că are scopul „să schimbe pentru totdeauna modul în care spaniolii înțeleg și utilizează transportul public”, potrivit The Guardian.

Prim-ministrul a salutat abonamentul de transport ca o dovadă a angajamentului administrației sale de a îmbunătăți viața de zi cu zi a spaniolilor. El a spus că abonamentul, care va costa 30 de euro pe lună pentru cei sub 26 de ani, va permite oamenilor să „călătorească oriunde în țară” cu trenurile de medie distanță și suburbane, precum și cu serviciile naționale de autobuz.

Potrivit lui Sanchez, schema ar putea ajuta unii lucrători să își reducă costurile lunare de călătorie cu până la 60%.

„Vorbim despre 2 milioane de oameni care vor plăti mai puțin în fiecare lună pentru a ajunge la serviciu, pentru a ajunge acasă sau pentru a-și face treburile zilnice”, a spus el. „Despre asta este vorba în guvernare: să facilitezi lucrurile importante pentru oamenii obișnuiți.”

Schema spaniolă urmează unei inițiative similare din Germania, care a introdus în 2023 un abonament de 49 de euro pe lună care acoperă călătoriile regionale cu trenul, metroul, tramvaiele și autobuzul în întreaga țară.